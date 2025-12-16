『さくらいろダイアローグ』1巻、12/15発売！秋田県を舞台にした高校生の恋愛青春ストーリー
ヒーローズは、同社が運営するマンガ配信サイト「コミプレ-Comiplex-」にて連載している『さくらいろダイアローグ』1巻(著：沼ちよ子)を、2025年12月15日(月)に発売した。
■『さくらいろダイアローグ』1巻
著：沼ちよ子
出版年月日：2025年12月15日(月)
版型：B6
定価：935円(本体価格850円)
【あらすじ】
音が重なり出会えた二人の田舎町に流れる春の色
北東北の田舎町に暮らす桜庭ナギ。「歌がヘタ」と言われ、好きな歌も人前では歌えなくなり、何もないこの町に息苦しさを感じていた。高校一年の春、周りに誰もいないなのを確認し、ナギは歌を口ずさんでいたのだが、それを東京から引っ越してきた佐倉ミナトに聞かれてしまう。それは春雷のような、二人の運命を変える出会いとなる──。
刊行を記念し、秋田県の応援書店にて購入者限定特典が配布される。
宮脇書店 秋田本店
加賀谷書店 茨島店
(C)沼ちよ子 / ヒーローズ
