東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.6641 高値0.6657 安値0.6632
0.6680 ハイブレイク
0.6668 抵抗2
0.6655 抵抗1
0.6643 ピボット
0.6630 支持1
0.6618 支持2
0.6605 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5782 高値0.5814 安値0.5766
0.5857 ハイブレイク
0.5835 抵抗2
0.5809 抵抗1
0.5787 ピボット
0.5761 支持1
0.5739 支持2
0.5713 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3768 高値1.3788 安値1.3748
1.3828 ハイブレイク
1.3808 抵抗2
1.3788 抵抗1
1.3768 ピボット
1.3748 支持1
1.3728 支持2
1.3708 ローブレイク
