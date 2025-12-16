東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.6641　高値0.6657　安値0.6632

0.6680　ハイブレイク
0.6668　抵抗2
0.6655　抵抗1
0.6643　ピボット
0.6630　支持1
0.6618　支持2
0.6605　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5782　高値0.5814　安値0.5766

0.5857　ハイブレイク
0.5835　抵抗2
0.5809　抵抗1
0.5787　ピボット
0.5761　支持1
0.5739　支持2
0.5713　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3768　高値1.3788　安値1.3748

1.3828　ハイブレイク
1.3808　抵抗2
1.3788　抵抗1
1.3768　ピボット
1.3748　支持1
1.3728　支持2
1.3708　ローブレイク