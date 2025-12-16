■カーリング混合ダブルス ミラノ・コルティナ五輪世界最終予選 日本 7ー3 ドイツ（日本時間16日、カナダ）

【競技日程一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪 開会式は2月6日にミラノで開催、前回大会は金メダル3個

カーリング・混合ダブルスのミラノ・コルティナオリンピック™世界最終予選が日本時間16日に行われ、五輪初出場を目指す日本代表（世界チームランク3位）はドイツ（同29位）に7ー3で勝利し、通算2勝2敗となった。

アジア大会金メダリストの小穴桃里（30）・青木豪（26）ペアの日本代表は有利な後攻の第1エンドで2点を先制。第2エンドは小穴のダブルテイクアウトなどで、ドイツに1点をとらせる形でリードを守った。第3エンドでも小穴が中にあるドイツのストーンだけをはじき出すなど絶妙なショットで3点を追加。常に相手にプレッシャーをかけつづける好ショットで5ー2で前半を折り返した。

後半最初の第5エンドで2点を奪った日本。第6エンドで1点を許したが、ここでドイツが負けを認めるコンシード。日本は今大会2勝目を挙げた。

日本 2 0 3 0 2 0 × × 計7

ドイツ 0 1 0 1 0 1 × × 計3

16チームが2つの五輪出場枠を争う今大会。8チームがグループAとグループBに別れて総当たりの予選リーグを戦う。各グループ1位同士の決定戦で代表1枠が決まり、各グループ2位同士の決定戦勝者と1位同士の決定戦敗者が試合を行い、もう一つの代表枠が決まる。

五輪出場に出場できるのは10チームで、すでに開催国イタリアを含め8チームが出場権を得ており、今大会の世界最終予選で残りの2チームを争う。

日本は女子が8大会連続で五輪出場を決めている。

【日本の予選リーグ】

14日 日本● 4ー7 韓国

15日 日本〇 8ー3 チェコ

日本● 6ー7 ラトビア

16日 日本〇 7ー3 ドイツ

17日 日本ーフィンランド

日本ートルコ

18日 日本ーオーストリア