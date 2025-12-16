¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×À¸À¥¾¡µ×¤¬¤¢¤µ¥¤¥Á¤ÇÎÁÍý¤ÎÏÓÁ°ÈäÏª¡Ö»ä¤ÎÎÁÍý¤ÏÃÊ¼è¤ê¤ÎÎÁÍý¡×¤³¤À¤ï¤êÌÀ¤«¤¹
üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡ËÂè57ÏÃ¤¬16Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×MC¿Ø¤âÄ«¥É¥é¼õ¤±¤·¤¿¡£
¢¨°Ê²¼¥Í¥¿¤Ð¤ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢ÂçÍº»û¤Ç¤ª¤Ï¤é¤¤¤ò¤¦¤±¤ë¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤È¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¡¢ÀµÌÚ¡ÊÆü¹âÍ³µ¯Åá¡Ë¡£ÂçÍº»û¤ÎÉ÷¾ð¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤ë¥Ø¥Ö¥ó¤Ë½»¿¦¤Ï¡¢ÂçÍº»û¤ËÅÁ¤ï¤ë²øÃÌ¡Ö¿å¤¢¤á¤òÇã¤¦½÷¡×¤ò¸ì¤ë¡£½»¿¦¤Î²øÃÌ¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê²øÃÌ¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤ë¡£¤â¤Ã¤È²øÃÌ¤òÊ¹¤¤¿¤¤¤È¶½Ê³¤¹¤ë¥Ø¥Ö¥ó¤Ë¡¢¥È¥¤Ï¼«Ê¬¤¬²øÃÌ¹¥¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¤¤¤È»×¤¦¤¬¡¢°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤»¤º¤Ë¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤Ä¤¤¤Ë·è°Õ¤·¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Ë²øÃÌ¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
Ä«¥¤¥Á¤ÎÎÁÍý¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç²ÖÅÄÎ¹´Û¤Î¼ç¿Í¡¢²ÖÅÄÊ¿ÂÀ¤ò±é¤¸¤ëÀ¸À¥¾¡µ×¤¬À¸½Ð±é¤·¤¿¡£¡Öº£Æü¤Ï»ä¡¢À¸À¥¾¡µ×¤¬À¸ÊüÁ÷¤ÇÎÁÍý¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡×¤È¼«¸Ê¾Ò²ð¤·¤¿¡£ÇîÂ¿ÂçµÈ¤Ï¡ÖÌòÊÁ¤Ç¤âÎÁÍý¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¼ÂºÝ¤â¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢À¸À¥¤Ï¡Ö¤Ï¤¤¡¢ÉáÃÊ¡¢²È¤Ç¤â¤ä¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£»ä¤ÎÎÁÍý¤ÏÃÊ¼è¤ê¤ÎÎÁÍý¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£²Ú´Ý¤¬¡Ö¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤È¡×¤ÈÏÃ¤ò¿¶¤ë¤È¡¢À¸À¥¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¿©¤Ù¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÎÁÍý¤Î²¹ÅÙ¤ò·è¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤ÎÎÁÍý¤Îºî¤êÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡Ö¼êºÝ¤â¤µ¤¹¤¬¤Ê¤ó¤Ç¡×¤È¸À¤¤¡¢¤¢¤µ¥¤¥Á¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÄ«¥É¥éÂè113ºîÌÜ¤Ç¡¢¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£