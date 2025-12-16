褒め言葉でバレバレ！男性が本命女性だけに見せる「愛情サイン」
「褒め言葉って誰にでも言えるんじゃない？」と思うかもしれません。たしかにお世辞やリップサービスなら簡単。でも本命女性に対しては、男性は無意識のうちに“特別な褒め方”をするものなんです。そこで今回は、褒め言葉から見抜ける愛情サインを紹介します。
外見より「人柄」に触れる
「かわいいね」「似合ってるよ」といった外見の褒めは誰でもできるもの。でも本命女性には「その考え方好きだな」「優しいところに惹かれる」と、内面を褒める傾向があります。表面的な魅力より“あなたという人”を評価している証拠なんです。
細かい変化に気づいて具体的に褒める
「髪切った？前より大人っぽいね」や「そのネイル、季節感あっていいね」など、細かい部分に注目して褒めるのも本命サイン。普段からよく見ていないと気づけないポイントだからこそ、「自分をちゃんと見てくれてる」と実感できます。
少し照れながら口にする
本命相手には、ストレートに「好き」「かわいい」と言うのが照れくさいもの。そのため「今日なんかいい感じだね」と不器用に褒めたり、わざと軽い調子でごまかしたりする男性もいます。照れ隠しの裏には、素直に伝えると“気持ちがバレそう”という心理が隠れているんです。
褒め言葉そのものよりも、「何を褒めているか」「どんなトーンで伝えているか」が本命サインかどうかのカギ。外見＋内面＋具体性＋ちょっとした照れ、この４つが揃った褒め方なら、あなたは間違いなく特別視されていますよ。
