「好きなのに苦しい…」感情の波が激しい女性が抱えやすい“恋の悩み”
「恋をするたびに苦しいと感じてしまう…」
そんな恋の揺れに心がついていかない女性は少なくありません。
特に感情の波が激しいタイプほど、その傾向は強いでしょう。
そこで今回は、そんな女性が抱えやすい“恋の悩み”を紹介します。
相手の態度ひとつで気持ちが大きく揺れてしまう
昨日はあんなに優しかったのに、今日はそっけなく感じる…。
その小さな変化が大きな不安につながるのは、相手の言動を丁寧に受け取っているから。
嬉しさも不安も倍増してしまい、恋が感情のジェットコースターのように感じることがあります。
考えすぎて疲れてしまう。答えのない“深読み”で心が消耗する
「このメッセージの意味は？」「この沈黙はどう受け取ればいい？」
考えなくてもいい場面でも、つい深読みしてしまう…。
真面目で相手思いだからこそ、気持ちを確かめようとして心が疲れてしまいます。
相手に合わせすぎて、自分の気持ちが置き去りになる
相手の表情や気分に敏感な女性ほど、自分の気持ちより“相手がどう感じるか”を優先しがち。
その優しさは美点ですが、無意識に我慢を重ねてしまい、
気づけば自分の感情が置き去りになって苦しさだけが残ることもあります。
感情の波が激しいのは、欠点ではなく“愛情の深さ”の裏返し。
ただ、自分の心が疲れないようにするためには、
相手だけでなく 自分の気持ちにも同じだけ優しくなることが大切ですよ。
