太ももがくっつく…を卒業。１日数分でOK【骨盤安定×美脚効果を期待できる】簡単エクササイズ
年齢を重ねるほど「太ももがくっついて離れない」「下半身だけ太って見える」という悩みが増えがち。その原因の一つが、普段あまり使われない“内ももの筋肉”がうまく働いていないことです。そこでおすすめが、ピラティスの簡単エクササイズ【レッグアブダクション】。太ももの間に自然なすき間が生まれやすくなるだけでなく、骨盤の安定、姿勢の見直し、O脚予防など、美脚づくりを総合的にサポートしてくれます。
太ももがくっつく理由は“内ももの弱さ”と“骨盤の不安定さ”にあった
太ももがくっついてしまう原因の多くは、普段ほとんど使われない“内ももの筋肉”が弱り、本来必要な働きができていないこと。また、座り時間が長い生活が続くと骨盤が不安定になり、歩く・立つといった動作で太ももの外側に負担が集中しやすくなるのも一因です。
レッグアブダクション
（１）左脚を下にして横向きに寝て、左肩の真下に左ひじを置いて上半身を起こす
（２）右脚を左脚の前に出してひざを曲げる
（３）息を吸い、息を吐きながら左脚を上下に20回動かす
▲上半身をしっかりひじで支えて内ももに負荷がかかっていることを意識しましょう。また、脚を上げる際は、できる限りの高さまで真上に上げると最大の効果を発揮します
反対側も同様に行います。なお、期待する効果をきちんと得るためには「腰を反らせることなくお腹の位置をキープすること」がポイント。腰が反ってしまってお腹の位置が下に落ちてしまった状態になると肩の位置が上がってしまって、太もも内側に負荷がかからなくなってしまうので注意してくださいね。＜ピラティス監修：KEI（インストラクター歴３年）＞
