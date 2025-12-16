【牡牛座】週間タロット占い《来週：2025年12月22日〜12月28日》の総合運＆恋愛運

来週（2025年12月22日〜12月28日）の【牡牛座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。

『辛いことを避けていくでしょう』


｜総合運｜　★★★☆☆


ラフに楽に過ごしていくことが多くなります。「正しいこと」とか「みんなのため」みたいなことをあまり考えなくなるでしょう。仕事や公の場では周りの人達から成功していると思われるような地位にはいます。その反応を笑顔でサラリと受け入れておきましょう。

｜恋愛運｜　★★☆☆☆


相手の不満や不安を気遣ってあげないと様々なトラブルが起きそうです。自由な行動をあまり取れないでしょう。常に相手を意識して次の動きを決める必要があります。シングルの方は、自己肯定感が低い人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が自分の愛の重さを押し付けないようにコントロールしています。

｜時期｜


12月22日　じっとしていられない　／　12日23日　達成することがある

｜ラッキーアイテム｜


観覧車

ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞