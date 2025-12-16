© DCTentertainment

DREAMS COME TRUEが、2026年3月18日に19枚目のオリジナルアルバム『THE BLACK ◯ ALBUM』をリリースすることを発表した。

今作はCDアルバムのみでリリースとなり、オープニング／エンディング／曲順／曲間／その繋がりに至るまでこだわった“ひとつなぎの音楽作品”として、「まずは“CDアルバム”というカタチで伝えたい」という“CD ファースト チャレンジ！”だという。なお、CD再生環境を持たないユーザーのために、スマートフォンで試聴可能な“TBAミュージックチャーム”同梱、或いは“音源試聴QRコード”が封入される。

前アルバム後9年間に発表したシングルが10曲、NEWアルバムのために書き下ろした新曲4曲を含め、暴れ放題、やりたい放題の楽曲達をどうやって1枚のアルバムに収めるのか？ 「こんな楽曲達を収められるアルバムなんて、まさに音楽のブラックホールだね」というように、全ての楽曲を吸い込んで、反対側から”ひとつなぎの音楽作品”として射出する音楽のブラック「◯」がこのアルバムなのだという。

ジャケット写真

収録内容は、NHK連続テレビ小説「まんぷく」主題歌として、ゲーム『太鼓の達人』おに・裏譜面としてヒットした「あなたとトゥラッタッタ♪」をはじめ、劇場版『Gのレコンギスタ』テーマソング「G」、テレビ朝日系ドラマ『大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜』主題歌「BEACON」など、既にリリースされた楽曲は全曲新録パートを追加したアルバムバージョン（TBA Version）となり、新曲4曲を加えた全14曲。それらの楽曲が世界No.1のマスタリングスタジオ「Sterling Sound」によって極上のドリカム品質CDに仕上げられたとのことだ。

商品形態は、ドリカム37年のキャリアでは初めての試みとなる、貴重な映像作品やREMIX CDのバンドル盤、クロミBOXセットなど、ユーザーがチョイスできる全7形態。“CDアルバム”ならでは、吉田美和の歌詩や貴重なレコーディングクレジット、ART DIRECTORにアンテナグラフィックベース・鷲見陽、写真家に蓮井幹生を迎えたオールニューヨークロケでのアーティスト写真満載のブックレットが付属する。

『THE BLACK ◯ ALBUM』は、吉田美和、中村正人、そしてチーム・ドリカムのありったけの音楽愛と、まさに“音楽のブラックホール”と呼ぶべき作品に仕上がっているとのことだ。

◾️19thアルバム『THE BLACK ◯ ALBUM』 詳細：https://dreamscometrue.com/contents/topics/theblackalbum

購入：https://dreamscometrue.lnk.to/TBA_CD

※CD再生環境を持たないユーザーのために、初回限定盤各種には、スマートフォンにかざすと専用アプリでこのアルバムを聴くことができる“TBAミュージックチャーム”を同梱。通常盤には”音源試聴QRコード”封入。 ▼収録曲

【CD】 ※曲順不同 ※全形態共通（ブックレット含む）

あなたとトゥラッタッタ♪ - TBA Version - / NHK連続テレビ小説「まんぷく」主題歌

THE WAY I DREAM - TBA Version - / MTG×DREAMS COME TRUEコラボレーションソング

YES AND NO - TBA Version - / フジテレビ系列 木曜劇場「アンサング・シンデレラ 病院薬剤師の処方箋」主題歌

G - TBA Version - / 劇場版『Gのレコンギスタ』テーマソング

次のせ〜の！で - ON THE GREEN HILL - - TBA Version - / 伊藤園「お〜いお茶」タイアップソング

羽を持つ恋人 - TBA Version - / 昆虫アニメ『インセクトランド』主題歌

スピリラ - TBA Version - / スターチャンネルオリジナルドラマ「5つの歌詩」第5話「スピリラ」主題歌

Kaiju - TBA Version - / 「カミノフデ 〜怪獣たちのいる島〜」主題歌

ここからだ！ - TBA Version - / 「大阪・関西万博開催記念 ACN EXPO EKIDEN 2025」/「アスミライ ABC EXPO プロジェクト」テーマソング

BEACON - TBA Version - / テレビ朝日系ドラマ「大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜」主題歌

他、新曲4曲含む 全14曲収録 ▼形態

◆『THE BLACK ◯ ALBUM』 初回限定 - ハワイ ライヴ盤 -

ファンの間で長年商品化を熱望されていた2015年吉田美和生誕を記念し開催されたハワイでのライヴ映像「DREAMS COME TRUE Special Live in Hawaii よしだみちゃん、生まれて飛び出てジャジャジャジャ〜ン♪え、50?!」を中村正人監修で新たに編集し初Blu-ray/DVD化。

※仕様

3枚組（CD+Blu-ray+DVD）

CDアルバム ＋ ハワイライヴ映像（Blu-ray/DVD 共通） ＋ TBAミュージックチャームをアーティスト写真A 三方背ケースに収納

\9,900（税込）

【Blu-ray / DVD】 収録曲 ※Blu-rayとDVDは同じ内容が収録されています

DREAMS COME TRUE Special Live in Hawaii よしだみちゃん、生まれて飛び出てジャジャジャジャ〜ン♪え、50?!

HAPPY HAPPY BIRTHDAY - 2014 Party Mix - / うれしい！たのしい！大好き！ / MY TIME TO SHINE /

LOVE LOVE LOVE / 時間旅行 /星空が映る海 / しあわせなからだ / す き / 涙の万華鏡 / DARLIN’ /

PROUD OF YOU / その先へ / 朝がまた来る / さぁ鐘を鳴らせ /TRUE, BABY TRUE. / 何度でも /

A HAPPY GIRLIE LIFE / あの夏の花火 / beauty and harmony ◆『THE BLACK ◯ ALBUM』 初回限定 - アコ味 & オキナワ ライヴ盤 -

2021年に配信限定ライヴとして収録された「Premium Acoustic-Mi Live Show」と、沖縄アリーナこけら落としイヴェントの一環として行われた「Okinawa Dream Sessions 2022」、二つの激レアなライヴの映像を初Blu-ray/DVD化。

※仕様

3枚組（CD+Blu-ray+DVD）

CDアルバム ＋ Premium Acoustic-Mi Live Show ライヴ & Okinawa Dream Sessions 2022 ライヴ（Blu-ray / DVD共通）＋ TBAミュージックチャームをアーティスト写真B 三方背ケースに収納

\9,900（税込）

【Blu-ray / DVD】 収録曲 ※Blu-rayとDVDは同じ内容が収録されています

DREAMS COME TRUE Premium Acoustic-Mi Live Show

G / あなたとトゥラッタッタ♪ / LOVE LOVE LOVE / 空を読む / サンキュ. / さぁ鐘を鳴らせ / YES AND NO /

うれしい！たのしい！大好き！ / 大阪LOVER / やさしいキスをして / 未来予想図 / 朝がまた来る

Okinawa Dream Sessions 2022

何度でも / いつのまに / G / YES AND NO / さぁ鐘を鳴らせ / その先へ /

次のせ〜の！で - ON THE GREEN HILL - / サンキュ． / うれしい！たのしい！大好き！ - DOSCO prime Version - ◆『THE BLACK ◯ ALBUM』 初回限定 - THE BLACKドリカムDISCO盤 -

「フューチャー・ファンク」の韓国人プロデューサー／DJ、Night Tempoが『THE BLACK ◯ ALBUM』収録全楽曲をDISCOヴァージョンへとリアレンジしたREMIX CDを同梱。

※仕様

2枚組（CD+CD）

CDアルバム ＋ THE BLACKドリカムDISCO CDアルバム ＋ TBAミュージックチャームをアーティスト写真C 三方背ケースに収納

\7,700（税込） ◆『THE BLACK ◯ ALBUM』 初回限定 - クロミ盤 - （数量限定生産）

世界で大人気、株式会社サンリオのクロミをフィーチャーしたBOXセット。

※仕様

CDアルバム ＋ クロミトートバッグ ＋ TBAミュージックチャームを特製クロミBOXに収納

\8,800（税込） ◆『THE BLACK ◯ ALBUM』 通常盤

※仕様

CDアルバム ＋ 音源試聴QRコード封入

\3,700（税込） ◆『THE BLACK ◯ ALBUM』 - BLACKなモリモリセット - （DCTgarden SHOPPING MALL / UNIVERSAL MUSIC STORE通販限定）

初回限定 ハワイライヴ盤 ＋ 初回限定 アコ味 & オキナワ ライヴ盤 ＋ 初回限定 THE BLACKドリカムDISCO盤を専用ケースに格納した超スペシャルなBOXセット

※仕様

初回限定 ハワイライヴ盤 ＋ 初回限定 アコ味 & オキナワ ライヴ盤 ＋ 初回限定 THE BLACKドリカムDISCO盤を

専用BOXケースに収納 / ニューヨーク撮り下ろしスペシャルミニフォトシート付属

\27,500（税込） ◆『THE BLACK ◯ ALBUM』 DREAMS COME TRUE ・ MOOMIN Special Collaboration盤 （初回生産限定）

長年ドリカムファンの夢であった吉田美和とリトルミイ／ムーミンのコラボがついに叶う！ 2025年に80周年を迎えたMOOMINとDREAMS COME TRUEがコラボレーション。2026年3月から開催「DREAMS COME TRUE CONCERT TOUR 2026」ツアーグッズでのコラボレーションも予定されている。

※仕様

CDアルバム ＋ MOOMINカラビナポーチ ＋ TBAミュージックチャームを特製MOOMIN BOXケースに収納

\7,700（税込）

◾️＜DREAMS COME TRUE CONCERT TOUR 2026 THE BLACK ◯ ALBUM＞ 2026年

3月21日（土）、22日（日）神奈川・横浜アリーナ

4月4日（土）、5日（日）宮城・宮城セキスイハイムスーパーアリーナ

4月11日（土）、12日（日）愛知・日本ガイシホール

4月25日（土）、26日（日）福岡・マリンメッセ福岡A館

5月9日（土）、10日（日）東京・有明アリーナ

5月23日（土）、24日（日）愛知・日本ガイシホール

6月2日（火）、3日（水）神奈川・横浜アリーナ

6月20日（土）、21日（日）大阪・大阪城ホール

7月4日（土）、5日（日）北海道・北海道立総合体育センター 北海きたえーる

7月18日（土）、19日（日）香川・あなぶきアリーナ香川（香川県立アリーナ）

8月1日（土）、2日（日）広島・広島グリーンアリーナ

8月29日（土）、30日（日）広島・広島グリーンアリーナ

9月5日（土）、6日（日）大阪・大阪城ホール

9月19日（土）、20日（日）福岡・マリンメッセ福岡A館

9月26日（土）、27日（日）神奈川・横浜アリーナ

詳細：https://tour2026.dreamscometrue.com/