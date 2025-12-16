千葉県市原市で1日警察署長

女子プロゴルファーの桑木志帆（大和ハウス工業）が公開した警察官の制服姿に、ファンから賛辞が殺到している。白バイにまたがる姿など凛々しい写真の数々に「逮捕されたい」「似合ってますよ」「生で見たかったなぁ」とコメントが集まった。

桑木は自身のインスタグラムに、女性警察官の制服を着てパトカーや白バイのハンドルを握る姿を公開。「先日、千葉県市原市の1日警察署長を務めさせて頂きました ずっと憧れだった1日警察署長を出来たこと制服に袖を通せたことすごく嬉しくて感無量でした」とつづった。

続けて「最初は警察の方々に囲まれて何故かドキドキしてましたが、市原警察署の皆様が暖かく迎えて下さり最後はもう終わってしまうんだと寂しい感情になりました。笑」と報告。ファンからは希少な姿へのコメントが集まった。

「こんな可愛くてカッコいい署長さんに逮捕されたい」

「桑木プロ、似合ってますよ」

「今度は、1日消防署長お願いします」

「楽しそうな桑木さん、可愛いですー」

「かわいい署長さんですね！」

「いや〜生で見たかったなぁ〜」

「白バイ似合ってます」

「結構お似合いですよ 交通安全に努めて下さい」

「転職したかと思った」

「白バイが一番似合う」

投稿を通じて「私を通して市原市の皆様の防犯、防災意識を少しでも高めて貰えたなら良かったなと思っております」と訴えた桑木は今季、JLPGAツアー31試合に出場し、年間獲得賞金は8489万1081円で10位。勝利こそなかったが、トップ10入り15回と安定した成績を残した。2024年にはJLPGAツアー選手権リコーカップをはじめ3勝しており、来季は爆発力に期待だ。



（THE ANSWER編集部）