元モーニング娘。後藤真希の弟で、アイドルグループ「ＥＥ ＪＵＭＰ」元メンバーで千葉・八街市議の後藤祐樹氏が、結婚１０年目の記念日を報告した。

１４日付のインスタグラム投稿で「今日は僕たち夫婦の１０年目の結婚記念日でした お互い最近は忙しくて全く忘れてました！！ 今朝の朝ごはんのマクドナルドを食べている時に思い出しました」と明かし、「１０年前は１０年目の結婚記念日はこんなことして、あんな所に行って…色んな事を考えていました」と回顧。

「毎日をただただ頑張る事に一生懸命で、大切な記念日を忘れていた事に素直に反省させられました 言い訳にしかならないですけどね…だけど記念日に朝から愛する妻とマック食べて、大好きな後輩のしんや君にお祝いしてもらえてそれだけで幸せです」とし、「最近は妻と喧嘩（俺が悪い）を度々していましたが、こんな俺と１０年も一緒にいてくれたことへ改めて感謝してます これからもよろしくお願いします」と呼びかけた。

妻との２ショットも複数アップ。フォロワーは「ご結婚１０周年おめでとうございます」「いつまでもラブラブで」「これからも仲良くね」「とにかく素敵」とほっこりした。

２２年に妻が不妊治療を受けていることを明かした祐樹氏。同年１１月３日のＹｏｕＴｕｂｅでは、現在１９歳の長女・芹澤もあがアイドル活動をしていることを公表した。２３年８月に八街市議選で初当選した。