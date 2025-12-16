東海大のDF丸山大和

大学サッカー界の年内最後の試合となる第74回全日本大学サッカー選手権大会（インカレ）が開幕した。

今年は全国7地域のリーグ戦で上位となったチームが12月8日に一発勝負のプレーオフを戦い、勝者が関東王者の筑波大学、九州王者の福岡大学、関西王者の関西学院大学、東海王者の東海学園大学がいるそれぞれのリーグに入って決勝ラウンドへ。敗者が強化ラウンドとなるリーグ戦に移行するという方式で覇権を争う。

ここではインカレで輝いた選手たちの物語を描いていく。第7回は東海大のDF丸山大和について。青森山田高校時代に全国3冠を達成し、インターハイ決勝、選手権決勝でも決勝ゴールを叩き込んだ勝負強い男は、中京大とのプレーオフでも前半ラストプレーで決勝弾を叩き込んだ。

勝負強い。丸山を見ていると本当にその言葉がぴったりとくる。180cmとCBとしては決して大柄ではないが、身体能力が凄まじく、ジャンプの高さと対空時間、アジリティー、スピード、キックはずば抜けたものを持っている。

ただ、これだけの要素を持っているだけではその勝負強さは生まれない。丸山は「ここぞ」というときの集中力が凄まじく、青森山田がずっと大切にしている「1本中の1本」をしっかりと表現できるからこそ、土壇場でチームを救うゴールを叩き込むことができる。

中京大戦、前半のアディショナルタイムにチームは左CKを得た。最終ラインからゴール前に上がっていくと、「これ終わったら前半終了だよ」という主審の言葉が耳に飛び込んできた。

「最後の最後に決めるのは僕の得意分野。これを確実に決めてリードして前半終わろうと思って、その気持ちで飛び込みました」

この言葉通り、MF原田天のキックをニアサイドに飛び込んで、高い打点のヘッドを綺麗にゴールに突き刺した。このゴールが決勝点となり、守ってもCBとして硬い守備を構築して2-0の勝利の立役者となった。

「この1勝を自分たちの力と自信に変えて、自信につなげていきたいです」

青森山田から東海大に進学してからの4年間は多くの経験をすることができた。入学時は関東大学サッカーリーグ2部だったが、1年生の時に14年ぶりの1部昇格を果たし、そこからは1部の最終ラインの番人として頭角を現した。

今年はアミノバイタルカップ後に右足中足骨を負傷し、手術をして2か月ほどの離脱を強いられた。その中でも練習参加をして高く評価をしてくれたJ2のFC今治から正式オファーが届き、加入することを決断した。

「FC今治は岡田武史さんが代表しているクラブですし、ボールを大事にしてつなぎながらも、縦に速いサッカーをするスタイルも僕に合っていると思った。自分の得意とする空中戦や対人、キックの部分を存分に発揮して、1年目からチームに貢献して、選手としても人としても成長をしていきたいと思いました」

関東1部後期の途中で復帰し、身体を張った守備と統率力を駆使し、リーグ2ゴールをマークしてチームを4位に導いた。

「1年の時は関東2部で出場機会がないこともあり、今川正浩総監督にも不貞腐れた対応を取った時もありましたが、今こうやって最上級生になって、責任と覚悟が本当に強くなった。こういう大会に出られるのは当たり前じゃないし、『昔のように強い東海大を作りたい』という気持ちで育ててくれた今川さん、浅田忠亮監督などに本当に感謝しているからこそ、最後はいい結果で示したいと思っています」

決勝ラウンド初戦は阪南大に0-2で敗れたが、リーグ残り2試合を全力で戦い抜き、結果を持って示すべく。丸山の気迫はより盛り上がっている。

最後に彼に「その勝負強さはどこから生まれるのか」と聞いてみると、彼はこう口にした。

「自分の中でスイッチが入るんです。『なんか行けるな』と。ちょっと運を持っているんですかね、スイッチが入ってもうボールやゴールしか見ていない時があるんです。青森山田のインターハイ決勝の後半アディショナルタイムで決めた決勝ヘッドは、完全にゾーンに入っていましたし、入る気しかしなかった。中京大戦も入ると思いましたし、こういう感覚をプロに入ってからも大事にしていきたいと思っています」（安藤隆人 / Takahito Ando）