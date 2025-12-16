世界最低水準の合計特殊出生率、世界最高水準の超高齢化。2つの難題を共に抱える韓国と日本が人口問題解決のために話し合った。両国の専門家らは「人口問題は国家的な危機であるだけに家族関連の支出を画期的に増やすべき」と同じ声を出した。

低出産・高齢社会委員会は15日、韓国プレスセンターで経済人文社会研究会、韓国保健社会研究院、日本国立社会保障・人口問題研究所と第13回人口戦略国際共同フォーラムを開催した。

内閣官房参与の山崎史郎氏は基調講演で日本政府が取り組む少子化対策「加速化プラン」を紹介した。加速化プランとは2028年までに3兆6000億円を投入して児童1人あたりの家族関連支出を経済協力開発機構（OECD）水準に増やす家族政策強化計画をいう。

山崎氏は「日本の人口減少は縮小の悪循環で社会全般の活力を急激に落とす国家的な危機」とし「2030年までが少子化を反転させることができる最後の機会」と述べた。

韓国の専門家らも人口問題解決のためには画期的な改革が必要だと強調した。延世大のキム・ヒョンチョル人口と人材研究院長は「従来の漸進的で破片的な政策では危機を克服できない」とし「家族関連の支出を画期的に増やす『ビッグプッシュ（Big Push）』が必要だ」と主張した。

続いて「入試競争の緩和、労働市場の二重構造解消、首都圏集中の緩和を同時に推進し、国内総生産（GDP）に対する家族関連支出を画期的に増やし、事実上、養育費用を『ゼロ』にする『総合大改革』をするべき」と提案した。

韓国保健社会研究院所属のキム・ウンジョン博士は「労働市場の二重構造と住宅費用の急騰が晩婚・非婚の原因」とし「非正規職と中小企業の勤労者のための雇用安全網強化、住居支援の大幅強化、女性のキャリア断絶解消などが核心課題」と話した。

低出産高齢社会委員会のチュ・ヒョンファン副委員長は「韓国と日本は互いに『先に来た未来』」とし「約20年の時差を置いて迎えた両国の人口危機は、互いに試行錯誤を減らして共生の解決策を見つけることができる協力の資産」と述べた。