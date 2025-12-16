広島は１５日、広島市内のホテルで育成を含む新人９選手の入団発表会見を行った。

剛速球で守護神の座へ−。ドラフト４位の工藤泰己投手（２２）＝北海学園大＝は「１年目からセーブ王を目標にやっているので、抑えをやりたいと思っています」と目標をぶち上げた。

最速１５９キロを誇る北海道が生んだ怪腕。大学では先発としても実績を残してきたが、プロで目指すのは最終回のマウンドだ。ＮＰＢや米大リーグの抑え投手の動画を見てイメージを膨らませていたといい、「敵チームに絶望感を与えられるように頑張りたい」と力を込めた。

チーム事情も追い風になる可能性がある。主に守護神を務めてきた栗林が来季から先発に転向する。新井監督は工藤について「１年目から自分の居場所をつかめるように、しゃかりきに頑張ってもらいたい」と期待を寄せ、「それくらいのボールは投げているし、楽しみな選手」と新人右腕の意気込みを受け止めた。

即戦力として活躍するため、大きな夢を描く。

◇工藤 泰己（くどう・たいき）２００３年９月２９日生まれ、２２歳。北海道出身。１７５センチ、８７キロ。右投げ右打ち。投手。北海、北海学園大から２５年度ドラフト４位で広島から指名。最速１５９キロで、キレのいいカットボールやスライダーも投げる器用な豪腕。