元“アウトローのカリスマ”こと作家、ユーチューバーの瓜田純士（46）が16日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。

1分間で戦う格闘技イベントBreakingDown（ブレイキングダウン＝BD）で、出場予定選手が前日公開計量で突然ビンタされ、倒れた後にくも膜下出血状態になったことについて言及した。

BD18は14日に都内で開催。前日計量は13日に行われた。第5試合のライト級ワンマッチ、キックルール70キロ以下に出場する竜が、江口響にビンタをされ昏倒（こんとう）。右足がけいれんして一時は失神で意識を失い、その後試合は中止となった。

竜は15日、自身のXで「くも膜下出血で脳内に出血が発見されて、状態は良くないです。暖かいメッセージありがとうございます」などとつづっている。

瓜田は同大会の常連。オーディションの面接官も務めていた。竜のポストを引用した上で「初期から暴力を加速させたことには俺にも責任がある」と書き出した。

続けて「会社も家族もあるのに本当に申し訳ない。乱闘をなくしていくように声を上げていきます」とつづった。