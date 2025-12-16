広島は１５日、広島市内のホテルで育成を含む新人９選手の入団発表会見を行った。

球団旗の前で、笑顔の花が咲いていた。ユニホーム姿で壇上に上がったドラフト５位の赤木晴哉投手（２２）＝仏教大＝は８人きょうだいの５番目。赤木から見て兄が１人、姉が３人、妹が３人で「とてもにぎやかなきょうだいだなと。どこにいても、すぐ分かります」と明るい表情で家族の雰囲気を表現した。

プロの世界に飛び込んだことで責任感も増幅する。活躍して実現させたいのは家族孝行。「来年とかになるかもしれないけど、考えています。お母さんは温泉が好きなので、いい温泉を探したい」と、不自由なく野球に専念させてくれた恩返しを計画する。

１９１センチの長身から投げ下ろす直球は最速１５３キロ。「角度のある球には自信がある。真っすぐとフォークのコンビネーションは得意」と胸を張った。天理時代は日本ハムの達とチームメート。達は今季８勝を挙げてブレークを果たした。「同じ舞台に立ったからには、自分が追い抜けるように頑張りたい。負けてられへんなと思います」と同級生の存在に闘志をかき立てている。

プロで対戦したい打者には天理の先輩、オリックスの太田を挙げ「面識はないですが、すごく活躍されている方なので」と、ハイレベルな勝負を心待ちにした。

目標の投手は仏教大の先輩にあたる中日の大野で「とても長い期間、プロの世界で活躍されている。日本球界を代表するような投手として戦っていきたい」と赤木。広島で躍動し、愛する家族を喜ばせていく。

◇赤木 晴哉（あかぎ・せいや）２００３年１０月５日生まれ、２２歳。大阪府出身。１９１センチ、８６キロ。右投げ右打ち。投手。天理、仏教大から２５年度ドラフト５位で広島から指名。１５３キロ超の直球が魅力で高いリリースポイントから投げ下ろす長身右腕。天理時代は日本ハム・達と同級生で控え投手。