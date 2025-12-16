12月14日、お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱がアメーバオフィシャルブログを更新。妻でタレントの西野未姫を仕事現場まで送り届けた後、1歳の愛娘・にこりちゃんと散歩を楽しんだ様子を報告し、ファンをほっこりさせている。

【写真】「モデルさんみたいな ウォーク」をする娘の姿なども公開

この日、山本は「にこにこ散歩」と題してブログを更新すると、「未姫さんを 仕事の現場まで 送っていった パパ本圭壱と にこりさん」「ちょいとお散歩でもしましょうかね」と綴り、ベビーカーは使わずに散歩へ出かけたことを明かした。

続けて、落ち葉が広がる道を小さな足で一生懸命歩く娘の姿や、振り返って手を伸ばす様子など、成長を感じさせる写真を多数公開。山本は、「さぁさぁ どうぞどうぞ」「お先にお好きなように 歩いていきなさい」と優しく見守りながら、娘の一挙手一投足を楽しんでいる様子を綴った。

そして、「ぐるっと歩いて ここまできましたぁ」と振り返りつつ、「と言っても 私の抱っこですけどね」と、途中からは抱っこでの散歩だったことも告白。「本日はベビーカーなしなのよ」といい、父としての奮闘ぶりをユーモラスに伝えた。

さらに、「モデルさんみたいな ウォークですね」「1時間ちょっとの お散歩でした」と満足げに報告し、「また散歩の報告しますねー またねー」とブログを締めくくった。

この投稿に対して、コメント欄には、「可愛すぎます！！！！！」「手を伸ばしてるのがきゅん」「ステキな時間のシェアありがとう」「みきちゃんもこの写真見たら安心だわ」「にこりちゃん益々可愛くなりましたね」「天使じゃん」「父と娘のやりとり癒されます」「にこりちゃんのコーデ可愛くて素敵」「モデルさんみたい」などの声が寄せられている。

山本は2022年11月に西野と結婚。2024年10月に第1子となる長女が誕生し、ブログでは“パパ本圭壱”としての日常を、愛情とユーモアを込めて発信し続けている。