「なんとなく紙が安心」が通用しない時代に

紙を減らすためにデータ化しましょう、と言っても、

「なんとなく紙が安心」

「スマホは操作が難しそう」

そんなお声を耳にすることもあります。特にこれまでずっと紙中心の生活を送ってこられた方は、たとえスマホを使った簡単なデータ化でも不安になるのは当然だと思います。

けれども、「苦手だから、やらない」というのは、もはや難しい時代です。

近年、国や企業もペーパーレス化を推進しており、日常生活でもひと昔前なら「紙」だったものが次々と、「データ」になっています。次の表を見ていただければ、それは明らかでしょう。

この勢いはますます高まっていくことが予想されるため、苦手だからと避けていると、どんどん生活しにくくなっていきます。

ですから、今のうちに新しい生活に慣れていきましょう。

なお、「紙を片づけること」と「データ化（スマホ保存）すること」は、切っても切り離せない関係です。

「図解 紙片づけ」では、スマホ操作がさっぱりわからないという方でも、スマホを使ったデータ化と保存ができるように、細かく図で解説しています。

