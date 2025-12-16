慶應義塾大学卒業のタレント・才木玲佳さんは12月15日、自身のXを更新。妊娠したことを報告し、祝福の声が寄せられています。（サムネイル画像出典：才木玲佳さん公式Xより）

写真拡大

慶應義塾大学卒業のタレントで元「筋肉アイドル」の才木玲佳さんは12月15日、自身のX（旧Twitter）を更新。妊娠を報告し、大きなおなかを公開しました。

【写真】才木玲佳の大きくなったおなか

「お大事にお過ごしください！」

才木さんは「この度、新しい命を授かりました」と報告し、1枚の写真を投稿。大きなおなかに手を添え、愛おしそうに見つめている自身の姿です。「現在は安定期に入り、身体の変化や胎動を愛おしく感じながら穏やかに過ごしています。お仕事は可能な範囲で続けさせて頂きます」とのこと。出産報告も楽しみです。

コメントでは「わー！！おめでとうございます！！ファイトですよー！！！」「幸せいっぱいの素敵なお写真」「お大事にお過ごしください！」「母子ともに健康の報告が待ち遠しい」「祝賀会でもゆったりしたドレスを着ていらしたし、そうかなぁ？と思ってました」「びっくり！」と、祝福の声などが寄せられました。

2024年11月に結婚報告

2024年11月2日に結婚を報告していた才木さん。同年12月11日には結婚式を挙げたことも明かし、美しいウエディングドレス姿を披露していました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。

(文:多町野 望)