¡Ø¥Ê¥¤¥Ö¥º¡¦¥¢¥¦¥È4¡Ù¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¢¤ê ¨¡ ¤¿¤À¤·¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó´ÆÆÄ¤ÏÊÌºîÉÊ¤ò¼¡²óºî¤Ë
¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó´ÆÆÄ¥·¥êー¥ººÇ¿·ºî¡Ø¥Ê¥¤¥Ö¥º¡¦¥¢¥¦¥È: ¥¦¥§¥¤¥¯¡¦¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ç¥Ã¥É¥Þ¥ó¡Ù¤¬²÷Ä´¤À¡£¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥¯¥ì¥¤¥°¤¬Ì¾ÃµÄå¤ò±é¤¸¤ë¥·¥êー¥ºÂè3ÃÆ¤Ï2025Ç¯12·î12Æü¤ËÆÈÀêÇÛ¿®¤È¤Ê¤ë¤È¡¢ÊÆRotten Tomatoes¤ÇÈãÉ¾²È¤«¤é¤â»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤â¤Î³ê¤ê½Ð¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¼ç¿Í¸ø¥Ö¥Î¥¢¡¦¥Ö¥é¥ó¤Î¿äÍý¤¬ËÜºî¤Ç¤â¸÷¤ë¡£¥Æー¥Þ¤Ï¶µ²ñ¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿¥ª¥«¥ë¥È»¦¿Í¡£ÉÔ²ÄÇ½¤Ë»×¤¨¤¿Ä¶¾ïÅª¤ÊÆæ¤ò¡¢¥Ö¥é¥ó¤ÏËÜºî¤Ç¤âÁ¯¤ä¤«¤ËË½¤¤¤Æ¸«¤»¤¿¡£
¥¸¥ç¥ó¥½¥ó´ÆÆÄ¤ÏÂè4ºî¤Ë¤â°ÕÍßÅª¤À¡£¡Ö¥À¥Ë¥¨¥ë¡Ê¡¦¥¯¥ì¥¤¥°¡Ë¤¬¤Þ¤À±é¤¸¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤®¤ê¡¢¤½¤·¤ÆËÍ¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¨¡¨¡¤¿¤À¿·ºî¤òºî¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¤¹¤´¤¤¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡ª¡É¤ÈÉÝ¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¨¡¨¡¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¤¢¤ë¤«¤®¤êÂ³¤±¤¿¤¤¡×¡ÖÇ³¤¨¿Ô¤¤¿´¶³Ð¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤À¤¬¡¢²þ¤á¤ÆÂ³ÊÔ¤Ø¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢ÊÆ¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö´ðÁÃÅª¤Ç¡¢º¬¸»Åª¤Ê¡¢³µÇ°Åª¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡È¤è¤·¡¢¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤éÌÌÇò¤½¤¦¤À¤Ê¡É¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢³Ë¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¡×
Á°ºî¡Ø¥Ê¥¤¥Ö¥º¡¦¥¢¥¦¥È¡§¥°¥é¥¹¡¦¥ª¥Ë¥ª¥ó¡Ù¤Ï2022Ç¯¤ÎÇÛ¿®¡£3Ç¯¤Î´ü´Ö¤¬¶õ¤¤¤¿¤¬¡¢¼¡²óºî¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥¸¥ç¥ó¥½¥ó´ÆÆÄ¤¬¡Ö¼¡¤Ë½ñ¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¥ß¥¹¥Æ¥êー°Ê³°¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¡×¤È¡¢¡Ø¥Ê¥¤¥Ö¥º¡¦¥¢¥¦¥È¡Ù¤È¤ÏÊÌ¤Î±Ç²è¤ò»£¤ê¤¿¤¤¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¤½¤ì¤â¤³¤ÎÅÙ¡¢¿·ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ö¥Æー¥Þ¤â¾ì½ê¤â¤Þ¤À²¿¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ø¥Ê¥¤¥Ö¥º¡¦¥¢¥¦¥È4¡Ù¤ËÌá¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÊÌ¤Î¿·ºî¤Î¹½ÁÛ¤ò¸Ç¤á¡¢À½ºî¤ò¤·¤Æ¤«¤é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤½¤Î¿·ºî¤Ç¤Ï¡¢»þÂåÀº¿À¤òÂª¤¨¤ë±Ç²è¤òÌÜ»Ø¤¹¤è¤¦¤À¡£¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦±Ç²è¤òºî¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¸½Âå¤Î½Ö´Ö¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£É¬¤º¤·¤â»þ»ö¥Í¥¿¤äÀ¯¼£¥Í¥¿¡¢²¿¤«¤Î¥«¥ë¥Á¥ãー¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢º£¤³¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤ÇËÍ¤¿¤Á¤¬²¿¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×¤ÈÏÃ¤¹¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Î¶õµ¤´¶¡×¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤È¤â²Ã¤¨¤¿¡£
¡Öº£¤ÏÛ£Ëæ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¼ÂºÝ¤ËÃå¼ê¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÛ£Ëæ¤Ê¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡£¡Ø¥Ê¥¤¥Ö¥º¡¦¥¢¥¦¥È¡Ù¤Î¤Û¤«¡¢¡ØLOOPER¡¿¥ëー¥Ñー¡Ù¡Ê2012¡Ë¤Î¤è¤¦¤ÊÇ±¤ê¤Î¸ú¤¤¤¿Êª¸ì¤ÎÌ¾¼ê¤Ï¡¢¼¡¤Ë°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê¼ê¤ò·«¤ê½Ð¤¹¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡Ø¥Ê¥¤¥Ö¥º¡¦¥¢¥¦¥È: ¥¦¥§¥¤¥¯¡¦¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ç¥Ã¥É¥Þ¥ó¡Ù¤ÏNetflix¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¡£
