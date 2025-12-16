ガソリン車とディーゼル車を各1車種ずつに集約

マツダCX-3 15SアーバンドレッサーII｜Mazda CX-3 15S Urban Dresser II

CX-3は、上質かつスタイリッシュなデザインと走り、あらゆる場面での使いやすさを追求したサイズとパッケージが魅力のコンパクトSUV。

今回の機種体系変更では、ユーザーから好評を得ている装備を追加し、より選びやすいラインナップとするため、ガソリンモデル「15S Urban Dresser II（イチゴーエス アーバン ドレッサー ツー）」とディーゼルモデル「XD Vivid Monotone II（クロスディー ビビッド モノトーン ツー）」の2種類に集約。

これに伴い、従来のガソリンモデル「15Sツーリング」と「15Sビビッドモノトーン」、そしてディーゼルモデル「XDツーリング」は廃止された。

マツダCX-3 XDビビッドモノトーンII｜Mazda CX-3 XD Vivid Monotone II

「15SアーバンドレッサーII」は、人気装備の「アダプティブLEDヘッドライト（ALH）」および「自動防眩ルームミラー」を標準装備化。

「XDビビッドモノトーンII」はスーパーUVカットガラス（フロントドア）およびIRカットガラス（フロントガラス/フロントドア）を新たに採用した一方で、ステアリングシフトスイッチ、LEDフロントフォグランプ、運転席10ウェイパワーシート＆ドライビングポジションメモリー機能が廃止となった。

マツダ「CX-3」モデルラインナップ

【1.5Lガソリン車】

・15SアーバンドレッサーII：270万4900円（FF）／294万6900円（4WD）

【1.8Lディーゼルターボ車】

・XDビビッドモノトーンII：331万5400円（FF）／355万7400円（4WD）

※価格は消費税込み

SPECIFICATIONS

マツダCX-3 15SアーバンドレッサーII｜Mazda CX-3 15S Urban Dresser II

ボディサイズ：全長4275×全幅1780×全高1550mm

ホイールベース：2570mm

車両重量：1210［1300］kg

総排気量：1496［1756］cc

エンジン：直列4気筒［直列4気筒ディーゼルターボ］

最高出力：82kW（111ps）/6000rpm［95kW（130ps）/4000rpm］

最大トルク：144Nm（14.7kgf-m）/4000rpm［270Nm（27.5kgf-m）/1600-2600rpm］

トランスミッション：6速AT

駆動方式：FF

WLTCモード燃費：17.0［20.0］km/L

※［ ］内はXDビビッドモノトーンII