マツダが「CX-3」のグレードを再編成！ 1.5Lガソリンと1.8Lディーゼルターボの2種で勝負！ 12月下旬発売へ【新車ニュース】
ガソリン車とディーゼル車を各1車種ずつに集約
マツダCX-3 15SアーバンドレッサーII｜Mazda CX-3 15S Urban Dresser II
CX-3は、上質かつスタイリッシュなデザインと走り、あらゆる場面での使いやすさを追求したサイズとパッケージが魅力のコンパクトSUV。
今回の機種体系変更では、ユーザーから好評を得ている装備を追加し、より選びやすいラインナップとするため、ガソリンモデル「15S Urban Dresser II（イチゴーエス アーバン ドレッサー ツー）」とディーゼルモデル「XD Vivid Monotone II（クロスディー ビビッド モノトーン ツー）」の2種類に集約。
これに伴い、従来のガソリンモデル「15Sツーリング」と「15Sビビッドモノトーン」、そしてディーゼルモデル「XDツーリング」は廃止された。
マツダCX-3 XDビビッドモノトーンII｜Mazda CX-3 XD Vivid Monotone II
「15SアーバンドレッサーII」は、人気装備の「アダプティブLEDヘッドライト（ALH）」および「自動防眩ルームミラー」を標準装備化。
「XDビビッドモノトーンII」はスーパーUVカットガラス（フロントドア）およびIRカットガラス（フロントガラス/フロントドア）を新たに採用した一方で、ステアリングシフトスイッチ、LEDフロントフォグランプ、運転席10ウェイパワーシート＆ドライビングポジションメモリー機能が廃止となった。
マツダ「CX-3」モデルラインナップ
【1.5Lガソリン車】
・15SアーバンドレッサーII：270万4900円（FF）／294万6900円（4WD）
【1.8Lディーゼルターボ車】
・XDビビッドモノトーンII：331万5400円（FF）／355万7400円（4WD）
※価格は消費税込み
SPECIFICATIONS
マツダCX-3 15SアーバンドレッサーII｜Mazda CX-3 15S Urban Dresser II
ボディサイズ：全長4275×全幅1780×全高1550mm
ホイールベース：2570mm
車両重量：1210［1300］kg
総排気量：1496［1756］cc
エンジン：直列4気筒［直列4気筒ディーゼルターボ］
最高出力：82kW（111ps）/6000rpm［95kW（130ps）/4000rpm］
最大トルク：144Nm（14.7kgf-m）/4000rpm［270Nm（27.5kgf-m）/1600-2600rpm］
トランスミッション：6速AT
駆動方式：FF
WLTCモード燃費：17.0［20.0］km/L
※［ ］内はXDビビッドモノトーンII