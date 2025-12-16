全国のラーメンを食べ歩くラーメンライター、井手隊長です。

ラーメンファンなら買わずにはいられない神々しく光り輝くカップ麺がセブン-イレブンから発売された。

その名も「セブンプレミアム ゴールド飯田商店×Ramen FeeL 夢の師弟コラボラーメン」だ。

湯河原の横綱店「飯田商店」と青梅の「Ramen FeeL」による、夢の師弟コラボとなる。これがカップ麺で実現するとは驚きだ。全国のセブン-イレブンにて12月9日（火）より順次発売している。

さらに気になるのはこの二人がどんなラーメンを作ったかだ。

その内容は繊細な「鶏だし塩らぁ麺」と濃厚な「鶏白湯塩らぁ麺」の2種類の味を、一杯の中で楽しめるというものだ。究極の味変カップ麺といえる。

フタを開けると袋が4袋出てくる。かやくが2袋、液体スープが1袋、後入れ粉末スープが1袋。

かやくを入れてお湯を注いで5分待ち、液体スープを入れたら完成。

まずは「鶏だし塩らぁ麺」を楽しもう。

スープは非常にまろやか。昆布の旨味が特徴的で、ほんのりゆずがきいていて上品。こんな上品な塩ラーメンはなかなかカップ麺ではお目にかかれない。肉団子は小さいが、一粒一粒がいい旨味を放っている。

そして、ノンフライの中太麺が最高に美味しい。

東洋水産の特許製法「生麺ゆでてうまいまま製法」の底力。茹でる工程の入ったノンフライ製法で、まるで生麺のようななめらかさとモチモチ感が素晴らしい。この麺のクオリティで、この一杯を何倍もの美味しさに仕上げている。

半分ぐらい食べたところで、後入れ粉末スープで味変。「鶏白湯塩らぁ麺」の完成だ。

ここで動物系の白湯の旨味が加わることで、昆布などとの相乗効果で美味しさがまたスプラッシュ。

粉を入れただけで清湯と全く別のベクトルの美味しさになり、まさに一度で二度美味しい一杯になっている。ここでもやはり麺が美味しい。

トップの職人二人が考えに考え抜いた究極の味変カップ麺。

ぜひお試しいただきたい。

(執筆者: 井手隊長)