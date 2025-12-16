桃井かおり、優雅な朝食＆紅葉の名残感じさせる自宅からの景色に反響「美味しそうぅぅ」「なんて贅沢な朝」「幸せな朝や」
俳優の桃井かおりが15日、自身のインスタグラムを更新。紅葉の余韻を望む自宅窓辺で、優雅な手作り朝食を公開した。
【写真】「見てるだけでポカポカです」桃井かおりが公開した、自宅での“優雅な朝食”
桃井は「朝ポトフ、蕪が嬉しい。景色が優しい。後は誰かが元気で居てくれりゃ、幸せなら短くても文句なし」とコメントし、こんがり焼いた食パン、大きな具材が印象的なポトフが並んだ朝食を披露している。
窓の外には、紅葉の名残を感じさせる彩り豊かな景色が広がっており、桃井の言う「優しい」空気が漂っていた。
この投稿に、コメント欄には「美味しそうぅぅ」「なんて贅沢な朝」「湯気まで写っていて、身体があたたまりそう！見てるだけでポカポカです」「幸せな朝や」「外がこんな風に見えるところにお住まいなんですね」などの反響が寄せられている。
