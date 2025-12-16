物価高が続くなか、年末年始の食費に不安を感じる家庭は少なくありません。クックパッド株式会社の調査では、昨年から食費が増えたと答えた人は83.9%にのぼるなか、年末年始の食費予算帯はほぼ横ばい。こうした状況を象徴するのが、栃木県で暮らす阿久津直美さん（70歳・仮名）です。年金月15万円で夫と暮らす直美さんは、東京から帰省する娘一家を前に、孫の成長を喜びながらも、“食い尽くし系”の娘のダンナの存在に頭を悩ませていました。

「孫は可愛い。でも、あの人も来るのよね…」

「ただでさえ物価高なのに、あの“食い尽くし系”がついてくると思うと、正直、憂鬱で……」

栃木県で夫と2人暮らしをする阿久津直美さん（70歳・仮名）は、そう言って肩を落としました。東京で暮らす一人娘・未央さん（38歳・亀井）一家が、去年に引き続き今年の年末年始も帰省することになっています。3歳の孫は今まさに可愛い盛り。会えるのはうれしい--そのはずでした。

しかし、直美さんの胸の内は、手放しで喜べるものではありません。

直美さん夫婦の年金は、2人合わせて月15万円。夫が自営業だったこともあり、貯金は約500万円です。老後資金としては決して心もとない金額ですが、持ち家があり、近所から野菜やお米をお裾分けしてもらうことも多く、日々を慎ましく暮らす分には、今のところ大きな支障はありません。

娘の未央さんも、実家の事情はよく理解しています。未央さんは共働き夫婦。世帯年収は約1,000万円あり、金銭的に頼ってくることはありません。それどころか、イベントごとにちょっとした贈り物を送ってくれたり、使わなくなった化粧品を「まだ使えるから」と譲ってくれたりと、何かと気遣ってくれる存在です。

「娘には、本当に感謝しています」

それだけに、直美さんが気に病んでいるのは、“娘のダンナ”の存在でした。

「出したもの、全部なくなるんです」

未央さんの夫・洋輔さん（40歳・仮名）は体育会系で営業職。体格もよく、結婚当初は「頼もしい人だな」という印象だったといいます。

ところが、去年の年末年始を一緒に過ごして、その印象は大きく変わりました。

「おせちも、煮物も、お雑煮も……とにかく、出したものを全部、平らげてしまうんです。『お義母さん、おいしいです！』と言って食べてくれるのはいいんだけれど、食べるスピードも早くて夫も呆気（あっけ）に取られていました」

元日はもちろん、翌日にはおせちがほぼ空に。気づけば食材が底をつき、正月早々、夫婦で買い出しに出る羽目になりました。

「細かく計算したわけじゃないけれど、結局、3万円くらいはかかっていたと思います。お正月だからって気が大きくなって、『まあ仕方ないか』って出した分も多くて……」

月15万円の年金生活にとって、3万円は決して軽い出費ではありません。

未央さんも、夫の大食いには自覚があるようで、後日「お正月はごめんね」とお米を送ってきました。その気遣いが、直美さんの胸を余計に締めつけました。

「娘にそんなことをさせてしまったのが、つらくて……」

同時に、無神経に食べ続ける娘の夫への苛立ちも、どうしても拭えませんでした。

「今年はカニ、やめようか」夫の一言

今年は、孫も少し大きくなりました。「せっかくだから、カニでも用意しようか」と直美さんは考えていました。

しかし、その話を夫にすると、返ってきたのはこんな言葉でした。

「去年みたいになるなら……カニはいらないよね」

孫も娘も可愛い。でも、あの人も一緒に来ると思うと、どうしても気持ちが追いつかない。直美さんは、複雑な思いを抱えたまま年末を迎えようとしていました。

悩んだ末、直美さんは思いきって娘の未央さんに電話をしました。すると、未央さんから思いがけない話を聞かされます。

「帰省のときのお土産、何にする？ って話をしたの。みんなで食べられるものがいいかなって」

直美さんは内心、身構えました。ところが、続いたのは予想外の言葉でした。

洋輔さんがこう言ったというのです。

「だったら、うちの取引先のおせちがいいんじゃないか？ 俺の心象も良くなるし、うち用とお義母さんの家用に2つ頼むよ」

「だからね、お母さん。今年はおせち、無理して作らなくていいから」

思わぬ提案に、直美さんは言葉を失いました。

「そういうことなら……うちでお刺身くらいは用意するわね」

電話を切ったあと、直美さんは少しだけ、肩の力が抜けたといいます。

約5人に1人が「カニを諦める」年末

直美さんの葛藤は、決して特別なものではありません。

クックパッド株式会社が行った「物価高と年末年始の食費に関する実態調査」によると、昨年から食費が増えたと感じている人は83.9％。一方で、年末年始（12/31〜1/3）の食費予算帯はほぼ横ばいで、「1万円〜2万円未満」と答えた人が約57％と半数以上を占めました。

その結果、約5人に1人（21.1％）が「カニを諦める」予定だといいます。いくらや数の子など、いわゆる“ごちそう食材”を見送る家庭も少なくありません。

背景には、食料品の価格高騰があります。魚介類は2020年比で3割以上上昇し、年末年始の食卓を直撃しています。

「全部を背負わなくてもいいのかもしれない」

「もてなしたい気持ちは、今も変わりません」

そう前置きしたうえで、直美さんはこう続けます。

「でも、無理をしてまで頑張らなくてもいいのかな、って。娘によると、洋輔さんの実家はとにかく豪快で出された料理も片っ端からなくなるみたいです。娘が初めてあちらの家に行ったときにはとにかく驚いたと言っていました。でも家族がみんなそうだから“食い尽くし系“に気づかなかったみたいで。あの感じだと外でもいろいろやらかしていそうだから、ちょこちょこ注意はしているみたいです。だいぶマシにはなったと言っていました。娘夫婦がどうなるかはわからないですが、静かに見守っていければと思います」

