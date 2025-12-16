＜お酒の場、迷惑です！＞ダル…楽しい雰囲気が台無し！空気読めない人は参加しないで【第2話まんが】
私（レイナ、35歳）には独身の頃から通っているバーがあります。友人のマコ（35歳）に紹介されたバーで、飲み仲間は10人ほど。10年くらいの付き合いになります。私が久しぶりにバーへ行くと、マコやツトムさん（40代）、ジュンさん（39歳）がいました。今回はジュンさんの奥さん（アキ、36歳）も一緒です。しかし奥さんは何度もジュンさんの飲酒量を制限し、場の空気を悪くするほど声を荒げます。その様子に私は違和感を抱きました。
カウンターでマスターを捕まえる私とマコ。マスターはいつも立場をわきまえていて、人の悪口になるようなことは言いません。
私がマコとカウンターで飲んでいると、ツトムさんを含めた男性陣がダーツを始めました。
私たちがダーツの様子を眺めていると、小競り合いがはじまります。男性陣に混ざって、奥さんが1人、声を荒げていました。正直かなり目立っています。
ジュンさんは飲んでも悪酔いしたりしないはずなのに……。私も少し酔いが回っていたし、話しているうちにだんだん興奮してきて、いつの間にか声が大きくなっていました。その後、なんとなく場の空気が冷めてしまい、盛り上がっていた雰囲気もどこか静まります。
誰かがジュンさんにお酒を勧めるたびに奥さんが声を荒げるので、盛り上がっていた雰囲気がどんどん白けていきました。
私とマコはマスターと話しながら、なぜ奥さんが来たのかとあらためて不思議に思います。
みんな楽しく飲むために来たのに、ずっと奥さんの怒る声が聞こえてくるのです。
だんだん奥さんにイラ立ってきた私は、酔いも手伝って声が大きくなっていきます。
すると、奥さんの愚痴を言う声が本人に聞こえてしまったのです。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・海田あと
