プロアマ競技の欠場・棄権規定を改正 産休・育休制度は“プライバシー重視”へ
日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）は15日、2026年度の日程ならびにトーナメント規約・規定集の改正項目について発表した。
【写真】プロアマの棄権者＆欠場者を伝える会場のボード…まさに“異常事態”
トーナメント規約については、大きな変更はないものの、いくつかの改正が行われた。その一つがプロアマ競技に関するものだ。改正理由として、10月に行われた「NOBUTA GROUP マスターズGC レディース」の事例が挙げられる。同大会のプロアマでは、出場予定だったプロ6人が欠場し、さらに2人が途中棄権する事態が発生した。プロアマでは、プロが欠場する場合に備えて通常4人の待機選手を確保している。しかし今回は、日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）の想定を超えて欠場者、棄権者が相次ぎ、代替選手の手配など現場は混乱を来した。こうした事態を踏まえ、「前年度にプロアマ競技を欠場または棄権をしていた大会で、当該年度にプロアマ競技を欠場または棄権した場合、本戦に出場不可とする」と改正された。つまり、同一大会のプロアマ競技を2年連続で欠場または棄権した場合、本戦に出場できなくなるということだ。プロアマ欠場の理由が病気やケガの場合でも、本戦の出場は認められない。※海外ツアーの旅程等、やむを得ない事情であるとトーナメント事業部が認証した場合は除く。欠員および交代要請に備え、プロアマの待機人数は9名とし、待機時間については3部制（1部6人、2部2人、3部1人）を導入する。さらに、プロアマ出場選手が欠場または棄権した場合、報酬は交代した待機選手に全額が支払われる。また、トーナメント特別保証制度および産休・育休制度についても改正があり、「プライバシー保護などの観点から、本人が公表を希望する場合を除き、産休期間中の選手については公表しないことを明文化する」とした。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
国内女子ツアー 2026年トーナメント一覧
女子2億円大会のプロアマで“異常事態”…大量8人が欠場＆棄権 米国帰りの櫻井心那は右手首痛を抱えながら異例の掛け持ちプレー
史上最高の総額207億円 来季は15人が参戦！ 米女子ツアーの2026年トーナメント日程
渋野日向子が語る“米5年目への決意” 原英莉花ら同世代も刺激「自分もついていかないと」
息子のお嫁さんになってほしい女子プロランキング
【写真】プロアマの棄権者＆欠場者を伝える会場のボード…まさに“異常事態”
トーナメント規約については、大きな変更はないものの、いくつかの改正が行われた。その一つがプロアマ競技に関するものだ。改正理由として、10月に行われた「NOBUTA GROUP マスターズGC レディース」の事例が挙げられる。同大会のプロアマでは、出場予定だったプロ6人が欠場し、さらに2人が途中棄権する事態が発生した。プロアマでは、プロが欠場する場合に備えて通常4人の待機選手を確保している。しかし今回は、日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）の想定を超えて欠場者、棄権者が相次ぎ、代替選手の手配など現場は混乱を来した。こうした事態を踏まえ、「前年度にプロアマ競技を欠場または棄権をしていた大会で、当該年度にプロアマ競技を欠場または棄権した場合、本戦に出場不可とする」と改正された。つまり、同一大会のプロアマ競技を2年連続で欠場または棄権した場合、本戦に出場できなくなるということだ。プロアマ欠場の理由が病気やケガの場合でも、本戦の出場は認められない。※海外ツアーの旅程等、やむを得ない事情であるとトーナメント事業部が認証した場合は除く。欠員および交代要請に備え、プロアマの待機人数は9名とし、待機時間については3部制（1部6人、2部2人、3部1人）を導入する。さらに、プロアマ出場選手が欠場または棄権した場合、報酬は交代した待機選手に全額が支払われる。また、トーナメント特別保証制度および産休・育休制度についても改正があり、「プライバシー保護などの観点から、本人が公表を希望する場合を除き、産休期間中の選手については公表しないことを明文化する」とした。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
国内女子ツアー 2026年トーナメント一覧
女子2億円大会のプロアマで“異常事態”…大量8人が欠場＆棄権 米国帰りの櫻井心那は右手首痛を抱えながら異例の掛け持ちプレー
史上最高の総額207億円 来季は15人が参戦！ 米女子ツアーの2026年トーナメント日程
渋野日向子が語る“米5年目への決意” 原英莉花ら同世代も刺激「自分もついていかないと」
息子のお嫁さんになってほしい女子プロランキング