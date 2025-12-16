【米国株式市場】ニューヨーク市場

NYダウ： 48,416.56 ▼41.49 （12/15）

NASDAQ： 23,057.41 ▼137.76 （12/15）

1.概況

米国市場は主要3指数が揃って下落しました。今夜16日に11月分の米雇用統計が予定されており、その確認を前に持ち高調整の売りが出ました。また最高値圏であったことも売りを呼びました。





2.経済指標等

ダウ平均は136ドル高の48,594ドルで取引を開始すると、序盤は上げ幅を縮小する展開となりました。早々に下げに転じると、その後は小幅安圏で一進一退に推移し、中ごろから取引終了にかけて下げ幅を縮小するも最終的に41ドル安の48,416ドルで続落しました。ハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数は137ポイント安の23,057ポイントで3日続落しました。S＆P500株価指数は10ポイント安の6,816ポイントで続落しました。

主要な経済指標の発表はありませんでした。

3.業種別動向

S＆P500の業種別株価指数では、全11業種のうち8業種が上昇しました。ヘルスケアが1.3％高となりセクターの上昇率トップとなりました。公益事業が0.9％高で続き、一般消費財・サービスが0.5％高となりました。一方で情報技術が1.0%安、エネルギーが0.8％安、コミュニケーション・サービスが0.2％安となりました。

4.個別銘柄動向

ダウ平均構成銘柄は30銘柄中16銘柄が上昇しました。アムジェン［AMGN］が2.4％高で構成銘柄中の上昇率トップとなりました。ハネウェル・インターナショナル［HON］が2.0％高となったほか、トラベラーズ・カンパニーズ［TRV］など計3銘柄が1％台の上昇となりました。一方で14銘柄が下落しセールスフォース［CRM］が2.9％安、スリーエム［MMM］が1.9％安となりました。



ダウ平均構成銘柄以外では、アナリストの投資判断引き下げが伝わったアーム・ホールディングス［ARM］が5.0%安となりました。またサービスナウ［NOW］が、サイバーセキュリティのスタートアップであるArmis（アーミス）の買収を計画していると報じられ、買収額は最大で70億ドルとの見方が売りを呼び11.6％安となりました。

5.為替・金利等

長期金利は、前日比0.01%低い4.17％となりました。16日朝のドル円は155円台前半で推移しています。

VIEW POINT: 今日の視点

米国市場では雇用統計の発表を前に持ち高調整の売りが出ました。これを受けて、日本市場も本日は売りが優勢でのスタートが見込まれます。昨日の日経平均は節目の5万円を割り込んだ場面では押し目買いが見られましたが、本日も5万円を維持できるかがポイントとなりそうです。

（マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 山口 慧太）

