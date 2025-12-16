竹内涼真、『あんたが』から激変のバラ背景×日焼け＆金髪ウェーブヘアが話題「色気ありすぎ」「勝男と雰囲気が違いすぎて…」
俳優の竹内涼真（32）が14日、自身のインスタグラムを更新。町田啓太とダブル主演する映画『10DANCE（テンダンス）』のオフショットを披露した。
【写真】「勝男と雰囲気が違いすぎて…」バラ背景に日焼け肌＆金髪ウェーブヘア姿を披露した竹内涼真
竹内はつい先日まで、夏帆とW主演でドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）に“勝男役”で出演していた。昭和気質の“化石オトコ”なサラリーマン役で、家では肌着姿がおなじみだった。
今回の投稿で竹内は、「薔薇をどうぞ」のコメントとともに、テーブルに生けられた美しいバラをバックに、日焼けに金髪のウェーブヘアでキメポーズをする自身のショットを2枚アップ。
この投稿にファンからは「この髪型が顔に合っててカッコ良過ぎる」「薔薇世界一似合う」「勝男と雰囲気が違いすぎてついていけない、、笑」「こんなに金髪、ロン毛、パーマ、薔薇、大きなバングル、独特なシャツが違和感なく似合う人っていますかね。つい最近まで音ぼろで拙いステップ踏んでた人とは思えない･･･笑」「色気ありすぎ!!18禁!!」など、絶賛の声が相次いでいる。
