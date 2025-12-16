TVアニメ『穏やか貴族の休暇のすすめ。』主題歌アーティストが決定！OPを牧島 輝、EDを直田姫奈が担当！
2026年1月よりテレ東、ＢＳテレ東、AT-Xほかにて放送が決定しているTVアニメ『穏やか貴族の休暇のすすめ。』のオープニング・エンディング主題歌アーティストが決定した。
オープニング主題歌は舞台を中心に俳優として活躍する牧島 輝の「Gypso」、エンディング主題歌は声優アーティスト直田姫奈の「うっすら」に決定し、コメントも到着した。
『穏やか貴族の休暇のすすめ。』はTO ブックスから小説、コミックスが刊行中のシリーズ累計発行部数 200 万部を突破する異世界まったり冒険ファンタジー。本日YouTubeにて公開になった本PVでは、最新のアニメ情報に加えてオープニング主題歌の一部が流れているので、放送のひと足前に楽曲をぜひ聴いてみよう。
オープニング主題歌「Gypso」、エンディング主題歌「うっすら」は二曲共に2026年1月7日(水)0時より配信リリースが決定。また、OP「Gypso」は2月25日(水)発売の牧島の最新ミニアルバムに、ED「うっすら」は2月11日(水)発売の直田にとって1枚目のシングルにそれぞれ収録される。
＜牧島 輝コメント＞
『穏やか貴族の休暇のすすめ。』オープニングテーマを担当することとなりました牧島 輝です。未だかつて別の世界に転移してもこんなに落ち着いた穏やかな主人公いたでしょうか？僕もどれだけ激しい人生でも『休暇』だと思える余裕が欲しいです。主人公リゼルを筆頭に魅力的でカッコ可愛いキャラクターがたくさん出てきます。アニメーションになったらまた新しい彼らの魅力的な一面に出会えると思います。それがすごく楽しみですし、OPを担当させていただくことがとても嬉しいです。今作をみんなで楽しみましょう！
＜直田姫奈コメント＞
「穏やか貴族の休暇のすすめ｡」のエンディングを担当いたします、直田姫奈です。
アーティスト活動をはじめて、ひとつの目標だったアニメタイアップがついに叶いました。
ありがとうございます！
「うっすら」は休日の朝、コーヒーを入れながらふと口ずさみたくなるような…そんな楽曲です。
そして、優しいギターに穏やかなヴァイオリンが加わり、ちょっぴりいつもよりいい一日が始まりそうと思わせてくれます。
アニメと共に、楽しんで聴いていただけると嬉しいです。
よろしくお願いします！
●配信情報
オープニング主題歌
牧島 輝
「Gypso」
作詞・作曲・編曲：ARAKI
2026年1月7日(水)配信開始
エンディング主題歌
直田姫奈
「うっすら」
作詞・作曲・編曲：鶴崎輝一
2026年1月7日(水)配信開始
事前予約(Pre-add/Pre-save)キャンペーン
2026年1月7日(水)より配信される「Gypso」「うっすら」のリリースを記念して、対象期間中にApple MusicもしくはSpotifyにて、楽曲毎にPre-add / Pre-saveを登録していただいた方全員に、アーティストそれぞれの壁紙をプレゼント！
対象期間：2025/12/15(月)12:00 〜 2026/1/6(火)23:59
参加方法はこちら
・牧島 輝「Gypso」事前予約(Pre-add/Pre-save)キャンペーン
https://columbia.jp/makishimahikaru/info.html#haishin
・直田姫奈「うっすら」事前予約(Pre-add/Pre-save)キャンペーン
https://columbia.jp/sugutahina/info.html#haishin
●リリース情報
牧島 輝 1st Mini Album
『ガッシュ』
2026年2月25日発売
【初回限定盤 CD+DVD】
品番：COZX-2306〜7
価格：￥3,500（税込）
【通常盤 CD Only】
品番：COCX-42640
価格：￥2,750（税込）
CD予約リンク
https://hikarumakishima.lnk.to/gouache_ec
詳細はこちら
https://columbia.jp/makishimahikaru/index.html
直田姫奈 1st Single
「うっすら」
2026年2月11日発売
品番：COCC-18320
価格：￥1,980（税込）
CD予約リンク
https://sugutahina.lnk.to/Ussura_ec
詳細はこちら
https://columbia.jp/sugutahina/
●作品情報
TVアニメ『穏やか貴族の休暇のすすめ。』
2026年1月からテレ東、ＢＳテレ東、AT-Xほかにて放送開始
＜イントロダクション＞
頭脳派貴族が異世界から異世界へトリップ！？
癒し系異世界冒険ファンタジーが待望のTVアニメ化！！
ファンタジーな世界のとある大国で宰相として名を馳せていた青年・リゼル。
ある日、部下と話していた彼はふと瞬きをした瞬間……
別の世界へと転移してしまう。
突然の出来事にも落ち着いた様子で、優れた頭脳と話術を活かし、人々の心を掴んでいくリゼル。
さらに、元いた世界へ戻れるのか解らない状況で、彼は軽やかに口にする。
「休暇だと思って楽しみます」
誰にも媚びず誰にも従わない上級冒険者・ジルを相棒にしたリゼルは、
自らも冒険者となり、異世界生活を存分に満喫していくことに。
有閑(リ)貴族(ゼル)×一匹(ジ)狼(ル)の異世界まったり冒険ファンタジーが今、始まる！
【スタッフ】
原作：岬『穏やか貴族の休暇のすすめ。』（TOブックス刊）
原作イラスト：さんど
漫画：百地
監督：能田健太
シリーズ構成：鈴木洋介
キャラクターデザイン：藤原彰人
総作画監督：藤原彰人、桜井正明
美術監督：明石聖子
色彩設計：鷲見淳兵
撮影監督：梶原義大
3D監督：熊倉ちあき
編集：中葉由美子
音響監督：渡辺 淳
音響効果：倉橋裕宗
音響制作：TOブックス
音楽：山下康介
音楽制作：日本コロムビア
アニメーション制作：SynergySP
アニメーション制作協力：アセンション
【キャスト】
リゼル：cv.斉藤壮馬
ジル：cv.梅原裕一郎
イレヴン：cv.柿原徹也
スタッド：cv.福山 潤
ジャッジ：cv.山下大輝
レイ：cv.鳥海浩輔
シャドウ：cv.安元洋貴
インサイ：cv.浜田賢二
原作小説・コミカライズ情報
小説情報：「穏やか貴族の休暇のすすめ。」第1巻〜第20巻好評発売中！
コミカライズ：「穏やか貴族の休暇のすすめ。＠COMIC」第1巻〜第13巻好評発売中！
＜牧島 輝プロフィール＞
ミュージカルや舞台を中心に活躍中。2024年10月より‟牧島 輝”名義で音楽活動を開始し、二作品でアニメ主題歌を担当するなどアニソンジャンルでも歌唱の幅を広げている。代表作に、ミュージカル『刀剣乱舞』大倶利伽羅役、舞台「炎炎ノ消防隊」森羅日下部役、舞台「キングダム」 嬴政・漂 役など。現在ミュージカル「十二国記」楽俊役にて出演中。
＜直田姫奈プロフィール＞
声優・アーティストとして活動中。2024年4月にアーティスト活動を開始。主な代表作に「その着せ替え人形は恋をする」 喜多川海夢役、「BanG Dream!ガールズバンドパーティー！」 桐ヶ谷透子役、「さわらないで小手指くん」楠木アロマ役など。本作ED主題歌「うっすら」にて初のアニメ主題歌を担当。
(C) 岬・TOブックス／穏やか貴族製作委員会
関連リンク
TVアニメ『穏やか貴族の休暇のすすめ。』公式サイト
https://odayakakizoku-pr.com/
牧島 輝オフィシャルサイト
https://makishima-hikaru.net/
直田姫奈音楽情報サイト
https://columbia.jp/sugutahina/