日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3334（-16.0　-0.48%）
ホンダ　1611（+1.5　+0.09%）
三菱ＵＦＪ　2544（-14　-0.55%）
みずほＦＧ　5891（+39　+0.67%）
三井住友ＦＧ　5078（-12　-0.24%）
東京海上　5852（+6　+0.10%）
ＮＴＴ　155（-0.4　-0.26%）
ＫＤＤＩ　2709（-8.5　-0.31%）
ソフトバンク　215（-1.3　-0.60%）
伊藤忠　9732（+5　+0.05%）
三菱商　3693（-87　-2.30%）
三井物　4598（+1　+0.02%）
武田　4536（+55　+1.23%）
第一三共　3523（+44　+1.26%）
信越化　4986（+7　+0.14%）
日立　4920（+6　+0.12%）
ソニーＧ　4135（-4　-0.10%）
三菱電　4802（-6　-0.12%）
ダイキン　19403（-122　-0.62%）
三菱重　4071（-7　-0.17%）
村田製　3241（-30　-0.92%）
東エレク　30951（-189　-0.61%）
ＨＯＹＡ　23939（-131　-0.54%）
ＪＴ　5833（-8　-0.14%）
セブン＆アイ　2204（-8.5　-0.38%）
ファストリ　56935（-255　-0.45%）
リクルート　8584（-36　-0.42%）
任天堂　11375（-120　-1.04%）
ソフトバンクＧ　16326（-504　-2.99%）
キーエンス（普通株）　56351（-159　-0.28%）