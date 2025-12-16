日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3334（-16.0 -0.48%）
ホンダ 1611（+1.5 +0.09%）
三菱ＵＦＪ 2544（-14 -0.55%）
みずほＦＧ 5891（+39 +0.67%）
三井住友ＦＧ 5078（-12 -0.24%）
東京海上 5852（+6 +0.10%）
ＮＴＴ 155（-0.4 -0.26%）
ＫＤＤＩ 2709（-8.5 -0.31%）
ソフトバンク 215（-1.3 -0.60%）
伊藤忠 9732（+5 +0.05%）
三菱商 3693（-87 -2.30%）
三井物 4598（+1 +0.02%）
武田 4536（+55 +1.23%）
第一三共 3523（+44 +1.26%）
信越化 4986（+7 +0.14%）
日立 4920（+6 +0.12%）
ソニーＧ 4135（-4 -0.10%）
三菱電 4802（-6 -0.12%）
ダイキン 19403（-122 -0.62%）
三菱重 4071（-7 -0.17%）
村田製 3241（-30 -0.92%）
東エレク 30951（-189 -0.61%）
ＨＯＹＡ 23939（-131 -0.54%）
ＪＴ 5833（-8 -0.14%）
セブン＆アイ 2204（-8.5 -0.38%）
ファストリ 56935（-255 -0.45%）
リクルート 8584（-36 -0.42%）
任天堂 11375（-120 -1.04%）
ソフトバンクＧ 16326（-504 -2.99%）
キーエンス（普通株） 56351（-159 -0.28%）
