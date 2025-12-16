東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値155.23　高値155.99　安値154.84

157.02　ハイブレイク
156.50　抵抗2
155.87　抵抗1
155.35　ピボット
154.72　支持1
154.20　支持2
153.57　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1753　高値1.1769　安値1.1726

1.1816　ハイブレイク
1.1792　抵抗2
1.1773　抵抗1
1.1749　ピボット
1.1730　支持1
1.1706　支持2
1.1687　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3376　高値1.3402　安値1.3355

1.3447　ハイブレイク
1.3425　抵抗2
1.3400　抵抗1
1.3378　ピボット
1.3353　支持1
1.3331　支持2
1.3306　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7962　高値0.7974　安値0.7936

0.8017　ハイブレイク
0.7995　抵抗2
0.7979　抵抗1
0.7957　ピボット
0.7941　支持1
0.7919　支持2
0.7903　ローブレイク