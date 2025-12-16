東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値155.23 高値155.99 安値154.84
157.02 ハイブレイク
156.50 抵抗2
155.87 抵抗1
155.35 ピボット
154.72 支持1
154.20 支持2
153.57 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1753 高値1.1769 安値1.1726
1.1816 ハイブレイク
1.1792 抵抗2
1.1773 抵抗1
1.1749 ピボット
1.1730 支持1
1.1706 支持2
1.1687 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3376 高値1.3402 安値1.3355
1.3447 ハイブレイク
1.3425 抵抗2
1.3400 抵抗1
1.3378 ピボット
1.3353 支持1
1.3331 支持2
1.3306 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7962 高値0.7974 安値0.7936
0.8017 ハイブレイク
0.7995 抵抗2
0.7979 抵抗1
0.7957 ピボット
0.7941 支持1
0.7919 支持2
0.7903 ローブレイク
