困ったらコレ！「オイスター煮」でバッチリ味が決まるスピードレシピ5選

意外と使えるオイスターソース

なかなか使いきれずにいつまでも冷蔵庫にいるオイスターソース。炒め物以外何に使ったらいいのかわからないという人も少なくないですよね。でも、実はオイスターソースって煮物料理にも使えるんです。

キャベツの甘味とオイスターソースのコクがマッチ

大根に味が染み込んで美味！

白菜に旨味がじゅわ〜！ご飯に合うおいしさ

厚揚げと鶏もも肉で食べ応えバッチリ

すき焼きの素との見事なコラボレーション

15分もあれば完成！

少量でも味が決まるオイスターソースを活用した煮物レシピをご紹介しましたが、いかがでしたか？煮物ってぐつぐつ何十分も煮込まないといけないイメージがありますが、今回紹介したレシピはどれも15分程で完成するものばかりでとっても手軽。しかも、難しい味の調整がなくオイスターソースがあれば味がばっちり決まるので安心です。

また、キャベツや白菜、大根などとも相性もいいので、なかなか消費できずに余った大型野菜がおうちにあるときはぜひ試してください。さらに、厚揚げや鶏の手羽先などのリーズナブルな食材との相性もよく、年末年始の出費で悲鳴をあげる今の季節にもぴったりですよ！