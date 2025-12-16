まさかの“元AKB48女優”がポーカー頂上対決に参戦した。各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合うABEMAオリジナルのポーカートーナメント「第2回 小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC」の第1回が12月13日に放送。実績十分のポーカー美女登場に、視聴者が沸いている。

【映像】アイドル時代と変わらぬ美貌…“元AKB48女優”の青ドレス姿

この日は予選テーブルAの模様が放送され、参加プレーヤーが続々と入場。ある意味“意外な経歴”として注目を集めたのが、かつてAKB48で活躍していた女優・篠崎彩奈だ。

2024年まで約12年間AKB48に所属していた篠崎は、国内最大級のポーカートーナメント「JOPT」2025レディース部門で3位、さらに手札2枚で競技を行う“玄人向け”とされるOmaha（オマハ）と呼ばれるジャンルでも好成績を残すなど、ポーカーの才能を開花させている。

他にもFP（ファイナンシャルプランナー）2級、食生活アドバイザー2級、書道八段など多彩な才能を持つ彼女だが、紹介シーンでは大物芸能人たちを前にやや謙遜ぎみな笑顔。それでも、クールな青ドレスをまとった堂々たる入場にファンからは「美人さん」「かわゆ」「めちゃ可愛いな」「あやなん がんばれー！」とエールが飛んだ。

その後、ゲームでも堂々たるプレイングで見せ場を作り、ポーカー付きの視聴者からは「実績すご」「爪痕残してるね〜」と驚かれていた。

◆小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC 各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合う「ABEMA」オリジナルのポーカートーナメント。8名ずつの2卓に分かれて戦う予選、各卓の上位4名と敗者復活戦を勝ち上がった1名が進出するファイナルステージで構成されている。

（ABEMA／「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC」より）