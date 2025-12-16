本を読んで知識は増えたはずなのに、自分の考えが出てこず、言葉にもできない。――そんな違和感はありませんか。ただ本を読むだけでは、結論は他人の借り物で満足するだけになってしまいます。読書について、どう考えればいいのでしょうか？

IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『 求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論 』をもとに解説します。

自分の考えをいちばん大切にする

本をたくさん読む人は、

他人の食べ残しを食べる人、他人の古着を着る人に過ぎない。 ――『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』より

知識が多いことと、よく考えられていることは別物だ。

自分の頭で熟考して得た理解のほうが、表面だけの大量の知識より役に立つ。

本をたくさん読むほど、他人の考えに引っぱられやすくなる。

気づかないうちに、自分で考える力が細くなる。

だから、読む目的を自分で決めることが大切だ。

本を開く前に「この本で何を知りたいか」を一つだけ書く。

読みながら大事だと思った所は、自分の言葉で一行に言い換える。

章の終わりに、賛成と疑問を一つずつ挙げる。

読み終えたら、明日やってみることを一つ決める。

この流れなら、読書は受け身ではなく、思考の練習になる。

思考の泉が詰まったときにだけ、本の力を借りればよい。

読書で満たすのではなく、考えるために本を使う。

独自の思考がないまま他人の見解を丸のみすると、真理から遠ざかる。

要約やレビューは参考になるが、それだけでは自分の結論にはならない。

一度に多くの本を並行せず、一冊に区切りをつける。

読む量より、同じ本に戻ってくる回数を増やす。

自分の問いと無関係な本は見送ってよい。

読むより先に、5分でも自分の考えをメモに書く。

そのメモが、他人の考えと自分の考えの境界線になる。

「読書よりも、独自の思考の方がずっと価値がある」。

この順番を守るだけで、知識は借り物から自分の道具に変わる。