「糖尿病」を放置するリスクはご存じですか? 危険な合併症や初期症状も医師が解説!

糖尿病を放置すると「糖尿病神経障害」「糖尿病網膜症」「糖尿病性腎症」の3大合併症をはじめ、心筋梗塞や脳梗塞など命に関わる疾患を引き起こすリスクがあります。今回は、糖尿病を放置する危険性について「あおやま睡眠・内分泌クリニック」の和合先生に解説していただきました。

監修医師：

和合 健彦（あおやま睡眠・内分泌クリニック）

愛知医科大学医学部卒業。その後、東京医科歯科大学病院、秀和総合病院などに勤務。2023年、東京都港区に「あおやま睡眠・内分泌クリニック」を開院。医学博士。日本内分泌学会認定内分泌代謝科専門医・指導医・評議員、日本甲状腺学会認定専門医、日本睡眠学会認定専門医、日本医師会認定産業医。日本乳腺甲状腺超音波医学会、アジアオセアニア甲状腺学会（AOTA）、世界睡眠学会（WSS）の各会員。

編集部

糖尿病になると、どのような症状が出るのですか？

和合先生

一般的な自覚症状としては、喉の渇きや頻尿（多飲・多尿）が起こったり、細胞が十分なエネルギーを得られずに体重減少や過度な疲労の原因となったりします。さらに、無自覚もしくは無治療のまま進行すると、様々な合併症が起こってきます。

編集部

糖尿病の合併症について教えてください。

和合先生

「糖尿病神経障害」「糖尿病網膜症」「糖尿病性腎症」が3大合併症と言われています。ほかにも、動脈硬化による心血管疾患や末梢血管疾患、脳血管障害となる人も多いことに加えて、末梢の血管が障害されることで足の潰瘍なども起こりやすくなります。

編集部

なぜ、合併症を引き起こしてしまうのでしょうか？

和合先生

血管が徐々にダメージを受けてしまうからです。末梢の血管の機能が落ちると、徐々に末梢の神経が障害され、手先や足先の痺れや感覚障害が引き起こされます。また、血管がダメージを受けることで、眼球の内部にある網膜の血管も障害され、糖尿病網膜症になったり、腎臓の微小血管がダメージを受けて糖尿病性腎症になったりするのです。さらに、細かい血管へのダメージが蓄積すると、やがて脳や心臓の太い血管へも進行していきます。

編集部

合併症を放置すると、どのようなリスクがありますか？

和合先生

例えば、感覚障害で足の怪我や火傷に気がつかず、重症化して切断が必要になったり、網膜が機能しなくなって失明したり、腎不全となって透析が必要となってしまうこともあります。それだけでなく、脳梗塞や心筋梗塞などの血管疾患で命を落とすケースも少なくありません。糖尿病は単に血糖値が高くなるだけの病気ではなく、非常に危険な合併症を引き起こすリスクがあるのです。

