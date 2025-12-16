「大学受験」は10代における最大のイベントです。残念な側面でもありますが、いい大学にいけば、なりたい職業になれる確率は上がり、将来の選択肢は増えるのが現在の日本です。それほどまでに大学受験の持つインパクトは大きくなっています。そんな難しい時代でも「自分らしい大学進学」をするために書籍：『17歳のときに知りたかった受験のこと、人生のこと。』が発売中です。本書は、きれいごとを抜きにして、「大学受験とはどういうものなのか」「人生とはどういうものなのか」を考えることができる受験の決定版です。本記事では発刊を記念して著者である、びーやま氏への特別インタビューをお届けします。

「MARCHと日東駒専の差ってなんですか？」※1

互いに名門大学なのに差が生まれるのはなぜ？

――今回の相談に対して、びーやまさんはどう思われますか？ そもそも差はないとする考え方などもあると思うのですが。

びーやま氏（以下:びーやま）:シンプルですが、受験生からしか出てこないストレートな質問でいいですね。

まず個人的には、MARCHと日東駒専に差はなくはないかなと思います。

ただ、その差はそんなに大きいものでもないというが僕の意見です。

――詳しく教えてください。

びーやま:まず教育レベルについては、それぞれの得意領域であれば、遜色はないと思います。

MARCHも日東駒専もいい先生揃いですから、学問を学ぶという意味では満足できるでしょう。

立地もどちらも都心を中心にしていますし、どこからでもアクセスはいいです。

一番差がつきやすいのは就職かと思いますが、こちらも売り手市場によって昔ほどの差はないと思います。もちろん、超大手企業などは学歴フィルターの壁などあるかもしれませんが、それでも最近はインターンシップなどで内定をとる日東駒専生はいますからね。

なので、もろもろ考慮して、差はありつつも、昔ほどではないというのが僕の印象です。

