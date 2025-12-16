DREAMS COME TRUE、9年ぶりのオリジナルアルバム『THE BLACK ◯ ALBUM』リリース決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

DREAMS COME TRUEの9年ぶり19枚目のオリジナルアルバム『THE BLACK ◯ ALBUM』が、2026年3月18日にリリースされることが決定した。

■ドリカム19枚目のオリジナルアルバムは“音楽のブラックホール”

本作はCDのみでリリース。オープニングから、エンディング、曲順、曲間、その繋がりに至るまでこだわったひとつなぎの音楽作品として、“まずはCDアルバムというカタチで伝えたい”とCD ファーストチャレンジを実施。CD再生環境を持たないユーザーのために、初回限定盤各種には、スマートフォンにかざすと専用アプリでこのアルバムを聴くことができる「TBAミュージックチャーム」を同梱、通常盤には「音源試聴QRコード」が封入される。

タイトルにある“◯”の意味も気になるところ。前アルバム後9年間に発表したシングルが10曲、ニューアルバムのために書き下ろした新曲4曲を含め、暴れ放題、やりたい放題の楽曲をどうやって一枚のアルバムに収めるのか？ 「こんな楽曲達を収められるアルバムなんて、まさに音楽のブラックホールだね」という想いが込められており、すべての楽曲を吸い込んで、反対側から“ひとつなぎの音楽作品”として射出する音楽のブラック“◯”がこのアルバムなのだ。

NHK連続テレビ小説『まんぷく』主題歌として、ゲーム『太鼓の達人』おに・裏譜面として、異なる世界で大ヒットとなった「あなたとトゥラッタッタ♪」をはじめ、富野由悠季総監督をも唸らせた劇場版『Gのレコンギスタ』テーマソング「G」、テレビ朝日系ドラマ『大追跡～警視庁SSBC強行犯係～』主題歌「BEACON」など、すでにリリースされた楽曲は全曲新録パートを追加したアルバムバージョン（TBA Version）となり、それに新曲4曲を加えた全14曲を収録。

それらの楽曲が、世界No.1マスタリングスタジオ“Sterling Sound”によって、極上のドリカム品質CDに仕上げられた。

商品形態は、ドリカム37年のキャリアで初の試みとなる、貴重な映像作品やリミックスCDのバンドル盤、クロミBOXセットなど、ユーザーがチョイスできる全7形態。

さらに、CDアルバムならではとなる、吉田美和の歌詩や貴重なレコーディングクレジット、アートディレクターにアンテナグラフィックベース・鷲見陽、写真家に巨匠・蓮井幹生を迎えたオールニューヨークロケでのアーティスト写真満載の豪華ブックレットが付属する。

(C)DCTentertainment ※メイン写真

■リリース情報

2026.03.18 ON SALE

ALBUM『THE BLACK ◯ ALBUM』

＜収録曲＞※曲順未定

あなたとトゥラッタッタ♪ - TBA Version -

THE WAY I DREAM - TBA Version -

YES AND NO - TBA Version -

G - TBA Version -

次のせ～の！で - ON THE GREEN HILL - - TBA Version -

羽を持つ恋人 - TBA Version -

スピリラ - TBA Version -

Kaiju - TBA Version -

ここからだ！ - TBA Version -

BEACON - TBA Version -

他 新曲4曲含む全14曲

