DREAMS COME TRUEが9年ぶりにオリジナルアルバムリリース タイトルは『THE BLACK ◯ ALBUM』
DREAMS COME TRUEが、約9年ぶりとなる19枚目のオリジナルアルバム『THE BLACK ◯ ALBUM』を2026年3月18日にリリースすることが決定した。同作は、配信ではなくCDアルバムという形態にこだわって発表される“CDファーストチャレンジ”の作品で、全14曲を収録。作品のコンセプトや収録楽曲、商品形態など、多面的にこだわり抜かれた一作となっている。
アルバムには、NHK連続テレビ小説『まんぷく』主題歌「あなたとトゥラッタッタ♪」、劇場版『Gのレコンギスタ』テーマソング「G」、テレビ朝日系ドラマ『大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜』主題歌「BEACON」などの既発曲が、全曲新録パートを追加したアルバムバージョン＝TBA Versionとして収録されるほか、新曲4曲も加えた全14曲を収録。各楽曲は、世界的マスタリングスタジオSterling Soundで仕上げられた高音質CDで届けられる。
「◯」という記号を含むタイトルには、「こんな楽曲たちを収められるアルバムなんて、まさに音楽のブラックホールだね」という発想が込められている。すべての楽曲を吸い込み、反対側から“ひとつなぎの音楽作品”として射出する――そんな“音楽のブラック◯（ホール）”をコンセプトにしているという。
CD再生環境がないユーザーに向けては、スマートフォンでの試聴が可能な“TBAミュージックチャーム”や音源試聴QRコードを封入。全7形態での展開となり、ハワイライブ映像やアコースティックライブ、Night Tempoによるリミックス、ムーミンとのスペシャルコラボBOXなど、多様な楽しみ方を提案する内容となっている。
アートワーク面では、ボーカル・吉田美和の歌詞やレコーディングクレジットを掲載した豪華ブックレットが付属。全編ニューヨークでの撮り下ろしによるアーティスト写真が使用されている。
さらに、アルバムを引っ提げた全国ツアー『DREAMS COME TRUE CONCERT TOUR 2026 THE BLACK ◯ ALBUM』も開催。2026年3月21日の神奈川・横浜アリーナ公演を皮切りに、全国14都市28公演が予定されている。商品仕様、収録曲、ツアースケジュールなどの詳細は公式サイトで確認できる。
