浜辺美波、3つの”春顔”見せる 『VOCE』最新メイクルックに感動
俳優の浜辺美波が、22日発売の『VOCE』2026年2月号に登場。春の新色コスメを使った3つの最新メイクルックを披露する。
【写真】2パターンの表紙を披露した白石麻衣
同誌では、林由香里、吉崎沙世子、小澤桜という3人の人気ヘア＆メイクアップアーティストが、それぞれの春顔を提案。撮影では、新色コスメを前にテンションが上がり、「こんなに甘くないピンクメイクは初めて！」「春なのにかっこいいメイクが新鮮」と感動の声を上げていた浜辺。衣装もメイクテーマに合わせ、甘いスタイルからエッジの効いたコーディネートまで幅広く用意された。
メイクごとに変わる表情とその魅せ方にも注目の、春を先取りする誌面となっている。
なお、通常版・Special Edition版の表紙には白石麻衣、増刊の表紙はROIROM、Special Edition増刊の表紙は5人組ボーイズグループ 「STARGLOW」が飾る。
