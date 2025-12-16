白石麻衣、透明感あふれる”冬の妖精”に 6年ぶり『VOCE』表紙に登場
元乃木坂46で俳優の白石麻衣が、22日発売の『VOCE』2026年2月号通常版・Special Edition（講談社）の表紙に登場する。『VOCE』表紙への登場は実に6年ぶりとなり、美しさを更新し続けてきた白石が再びカバーに帰ってきた。
【写真】2パターンの表紙を披露した白石麻衣
撮影は空の青さが際立つ早朝からスタート。朝日を浴びながらピンクのモコモコ衣装に身を包んだ姿は、まるで冬の妖精のようで、スタジオの空気を一瞬でやわらかく包み込んだ。インタビューでは、30代に突入してからの心境の変化、理想の美肌の保ち方、美しさのマインドセットについて語っている。
「身体に良い食生活を心掛けているのに、大好きなメロンパンをやめられない！」というエピソードも交えながら、トップを走り続ける中でも自分のペースを大切にする姿勢を明かした白石。その言葉一つひとつには、大人の女性としての深みと温度が宿る。6年の時を経て刻まれた、新たな白石の美に注目だ。
なお、増刊の表紙はROIROMが、Special Edition増刊の表紙は5人組ボーイズグループ 「STARGLOW」が飾る。
【写真】2パターンの表紙を披露した白石麻衣
撮影は空の青さが際立つ早朝からスタート。朝日を浴びながらピンクのモコモコ衣装に身を包んだ姿は、まるで冬の妖精のようで、スタジオの空気を一瞬でやわらかく包み込んだ。インタビューでは、30代に突入してからの心境の変化、理想の美肌の保ち方、美しさのマインドセットについて語っている。
なお、増刊の表紙はROIROMが、Special Edition増刊の表紙は5人組ボーイズグループ 「STARGLOW」が飾る。