ROIROM、タキシードルックで抜群スタイル＆オーラ放つビジュアル 『VOCE』増刊表紙に登場
本多大夢と浜川路己によるユニット・ROIROMが、22日発売の『VOCE』2026年2月号増刊（講談社）の表紙に登場する。
【写真】めがねを着用！知的な雰囲気のROIROM
ホリデームードあふれる装いで華麗に凱旋した2人は、スターとしての顔と個性あふれる素顔、その両面にフォーカスした特集に臨んだ。歌やダンス、ライブの話題はもちろん、プライベートの最新トピックまで、ON＆OFFのROIROMをQ＆A形式でたっぷりと収録している。
表紙撮影では、タキシードルックに身を包み、抜群のスタイルとオーラを披露。スタッフから絶賛の声が相次ぐ中、浜川は「えーっそんな風にたくさん褒めていただいたら、信じちゃいますよ！」と照れながらも、キュートなスマイルを見せた。さらにフレンチシックなカジュアルスタイルにも挑戦し、本多も「この感じ、いいですね。新鮮です！」と太鼓判。ダンスを思わせるポージングでは、それぞれの個性とセンスが際立つ撮影となった。
シーンごとに変わるオーダーにも、息ぴったりで応える2人。小さな声でイメージを共有しながら撮影に臨む姿からは、真摯な仕事ぶりとROIROMらしさが感じられる。2人のフォトカード付録が付く『VOCE』2月号増刊は、22日に発売される。
なお、通常版・Special Edition版の表紙は白石麻衣、Special Edition増刊の表紙は5人組ボーイズグループ 「STARGLOW」が飾る。
