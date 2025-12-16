元阪神オーナーの坂井信也さんに会った。77歳の喜寿である。

「インフルエンザにかかっておりまして」と、先の優勝祝賀会や掛布雅之氏野球殿堂入り祝賀会への出席を見合わせたのを残念がっていた。すでに回復し、よく食べ、よく話した。元気だった。

ここ3年で2度の優勝を果たしたチームの主力は生え抜きぞろいだ。今の陣容をつくる転換点は坂井さんがオーナー時代に発した方針である。

2015年オフ、新監督に金本知憲氏を迎える際「チームを一度壊してしまってでも、つくり直してほしい」と訴えた。破壊的変革、創造的破壊と呼ぶべきか。スローガンも「超変革」と定めた。

それまで外国人や大リーグ帰りの日本人選手など補強に動いていたが、なかなか優勝には手が届かなかった。当時、どう思っていたのだろう。

「誰もが勝ちたいと熱心でしたが、これではいかんと思っていましたよ。チームづくりはドラフトで獲った選手を育てるのが基本ですからね。“まず一度優勝してから”と補強を進める声がありましたが、私はもう変える時だと思っていました」

ただ、新人や若手育成には時間がかかる。2008年にオーナーに就いて7年目で、在職中に優勝の美酒を味わえないかもしれない。それでも若手育成にかじを切った。

「誤解してもらっちゃ困りますが、私はもともと“何が何でも勝たないといかん”という性格ではないんでね。負けても明日や来年に希望が持てれば、それでいい。そんなふうにみていました」

自らアマ球界のドラフト候補選手をよく調べ、2軍戦もよく見た。スカウト陣ともよく話をした。オーナーの姿勢に編成部門は引き締まった。

坂井さんは時にファンから痛烈なヤジを浴びながらも辛抱した。18年限りで金本監督の退任とともにオーナーを退いた。

今では1軍ほぼ全員が坂井さんの「破壊」発言以降のドラフトで入団した選手となった。「10年の計」が成ったわけだ。

「勝ったから、そんなふうに言われますがね。勝てなかったら……」と苦笑していた。

この日は晴れの新入団選手発表。粟井一夫球団社長も「生え抜き中心のチームづくりをするうえで、ドラフトはその根幹。今回も戦略通りの選手たちがそろいました」と話していた。昔、坂井さんが望んだチームづくりである。 （編集委員）