山田涼介、“赤”という色に秘めた思い「どんな色にも染まれるけど、僕の芯は…」
Hey! Say! JUMPの山田涼介が、22日発売の美容雑誌『VOCE』2月号（講談社）の連載「BEAUTY DICTIONARY」に登場する。今回のテーマは、「虹色の／玉虫色の」というような意味を持つ「Iridescent」。
【表紙カット】クールでかっこいい…！Special Editionの表紙を飾るAぇ! group
「どんな色にも染まれるけど、僕の芯はずっと“赤”」――“自発光”と呼ばれることもある山田が、深海のような暗闇の中で、さんさんと輝く姿に注目。
インタビューでは「光り輝く人」について語る。どんな輝きを放とうとも、変わらない情熱と集中力。そんな山田の生き様の芯にある、“赤”という色へのあふれる思いを感じてみては。山田の「エンターテイメントへの思いと決意」が詰まった特集となっている。
【表紙カット】クールでかっこいい…！Special Editionの表紙を飾るAぇ! group
「どんな色にも染まれるけど、僕の芯はずっと“赤”」――“自発光”と呼ばれることもある山田が、深海のような暗闇の中で、さんさんと輝く姿に注目。
インタビューでは「光り輝く人」について語る。どんな輝きを放とうとも、変わらない情熱と集中力。そんな山田の生き様の芯にある、“赤”という色へのあふれる思いを感じてみては。山田の「エンターテイメントへの思いと決意」が詰まった特集となっている。