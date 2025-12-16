海外向けマンガ配信アプリ「Manga UP!」、500万ダウンロードを突破
スクウェア・エニックスと、Link-Uグループのグループ会社であるLink-U Technologiesが共同運営する海外向けマンガアプリ「Manga UP!」が、全世界累計500万ダウンロードを突破した。
「Manga UP!」は、『薬屋のひとりごと』『黄泉のツガイ』『黒執事』などスクウェア・エニックスの人気マンガを、世界中の読者に英語翻訳版を最速で届けるコミック配信サービス。2022年7月に国内向けアプリ「マンガUP！」の海外版としてサービスを開始し、完結済みのベストセラー作品に加え、連載中の作品は日本での配信とほぼ同時に英語版を公開するなど、グローバルの読者に向けてスピード感のある展開を実現している。サービス開始時はおよそ160作品を提供していたが、現在では350作品以上に拡大している。
