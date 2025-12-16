µåÂ®¥¢¥Ã¥×¤ËÉ¬Í×¤Ê¡ÖÇØ¹ü¤Î¤·¤Ê¤ê¡×¡¡¿ÈÂÎÁàºîÇ½ÎÏ¤¬·àÅª¤Ë¿¤Ó¤ë¡È¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥È¥ì¡É
¾®³Þ¸¶¿µÇ·²ð¤ò»ØÆ³¤·¤¿Ä¹ºä½¨¼ù»á¿ä¾©¡ÄµåÂ®¥¢¥Ã¥×¤òÆ³¤¯¡ÖÇØ¹ü¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡×
¡¡µåÂ®¤ò¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ë¤Ë¤ÏÂÎ¤ò»×¤¤ÄÌ¤ê¤ËÁà¤ê¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ËÅÁ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÂÎ¤ò»È¤¦¾å¤Ç½ÅÍ×¤ÊÉô°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¶»³Ô¤ÈÇØ¹ü¤À¡£MLB¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¤Çº£µ¨23»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¾®³Þ¸¶¿µÇ·²ðÅê¼ê¤òÃæ³Ø»þÂå¤Ë»ØÆ³¤·¡¢¿ÀÆàÀî¸©Æ£Âô»Ô¤ÇÌîµå½Î¡ÖPerfect Pitch and Swing¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÄ¹ºä½¨¼ù¤µ¤ó¤Ï¡ÖÇØ¹ü¶»³Ô¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡×¤ò´«¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ÇÏÓ¤ËÍê¤Ã¤¿¡È¼êÅê¤²¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢²ø²æ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µå°Ò¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¡£Ä¹ºä¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ï¸ª¹Ã¹ü¤ò´ó¤»¤ë¤È¤«¶»¤òÄ¥¤ë¤È¤¤¤¦É½¸½¤ò¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤³¤³¤ÎÆ°¤¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ç¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£¶¯¤¤µå¤òÅê¤²¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÇØ¹ü¤È¶»³Ô¤ÎÆ°¤¤ò°Õ¼±Åª¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡Ä¹ºä¤µ¤ó¤¬¿ä¾©¤¹¤ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÏÂÎ¤òÈ¿¤é¤»¤ë¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤ÎÆ°¤¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¡ÖÇØ¹ü¤Ï1ËÜ1ËÜÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÇØ¹ü¤ò1¤Ä¤º¤ÄÀÑ¤ßÌÚ¤Î¤è¤¦¤ËÆ°¤«¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâ¤¯¡£¤³¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Åêµå»þ¤ÎÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤¬·àÅª¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤ÊÊýË¡¤Ï¡¢É¨Î©¤Á¤Î¾õÂÖ¤«¤é¤¢¤´¤ò¾å¤²¡¢¶»¤ò³«¤¤¤¿¾õÂÖ¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¤Þ¤Þ¸åÊý¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£ÇØ¹ü¤ò¼ó¤Ë¶á¤¤Êý¤«¤é¤ª¿¬¤Ë¤«¤±¤Æ½çÈÖ¤Ë¾ö¤à¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡¢ÂÎ¤òÈ¿¤é¤»¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤Ø¤½¤òÅ·°æ¤Ë¸þ¤±¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Æ¬¤òÃÏÌÌ¤Ë¶á¤¤°ÌÃÖ¤Þ¤ÇÅÝ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¼¡¤ËÂÎ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤Î»þ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡Ö¤ª¤Ø¤½¤ò¾å¤Ë¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢ÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¹ü¤ò»È¤Ã¤Æ¹ü¤Î¤·¤Ê¤ê¤Ç¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ë¡£ÎÏ¤ÇÆ¬¤«¤é¾å¤²¤¿¤¯¤Ê¤ë¤¬¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤ÈÁ´¤¯°ã¤¦¶ÚÆù¤ò»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¤³¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÏÌµÍý¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£ºÇ½é¤Ï»ØÆ³¼Ô¤ä¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬Êä½õ¤·¡¢ÃÊ³¬Åª¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ö¹ü¤Î»ÅÁÈ¤ß¡¢ÂÎ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò³Ð¤¨¤ë¤³¤È¡×¡£ÂÎ¤¬¹Å¤¤»Ò¤É¤â¤ÏÎÏ¤ÇÆ°¤³¤¦¤È¤·¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¤Þ¤º¤ÏÂÎ¤Î¥¢¡¼¥Á¤òºî¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤è¤¦¡£¡ÊFirst-PitchÊÔ½¸Éô¡Ë