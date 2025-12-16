Hey! Say! JUMP山田涼介、燦々と輝く自発光ビジュアル「僕の芯はずっと“赤”」メンカラへの思い明かす
【モデルプレス＝2025/12/16】Hey! Say! JUMPの山田涼介が、12⽉22⽇発売の雑誌「VOCE」（講談社）2月号に登場。連載企画「BEAUTY DICTIONARY」で燦々と輝く姿を魅せる。
【写真】STARTOアイドル「VOCE」で話題のメイクアップアーティストと初セッションした美麗ビジュアル
圧倒的なヴィジュアルで贈る好評の同連載企画。今回のテーマは、「虹色の／玉虫色の」というような意味を持つ「Iridescent」。“自発光”と呼ばれることもある山田が、深海のような暗闇の中で燦々と輝く姿を魅せる。
インタビューでは「光り輝く人」についてトーク。どんな輝きを放とうとも、変わらない情熱と集中力。そんな山田の生き様の芯にある、“赤”という色へのあふれる思いが感じられる。「どんな色にも染まれるけど、僕の芯はずっと“赤”」。山田の「エンターテイメントへの思いと決意」が詰まった、同誌ならではのスペシャルな姿に仕上がった。（modelpress編集部）
◆山田涼介、燦々と輝く姿披露
◆山田涼介「僕の芯はずっと“赤”」メンカラへの思い
