冬は「ジーンズ」こう穿く！【グローバルワーク】即マネしたい！「大人カジュアルコーデ」

世界的トレンドとして、おしゃれさんの間で人気を集めている「ジーンズ」。合わせやすさゆえに、ついいつも同じようなコーデになりがち……。そんな大人女性に向けて、ジーンズを使った冬の最旬コーデをお届け。今回は、【グローバルワーク】のおしゃれ店員さんによる着こなしを解説します。トレンドのカラーやアイテムを詰め込んだスタイルをピックアップしたので、ぜひ真似してみて。

レーススカートのプラスワンで鮮度高めに

【グローバルワーク】「GOODデニムイージーパンツ」\5,990（税込）

ストンと落ちるワイドストレートシルエットで、こなれ見えが狙えるイージーパンツ。シンプルなワンツーのマンネリを打破するなら、レースアイテムを投入してみて。繊細で女性らしいレース柄が、コーデに華やぎを与えてくれそう。キャミワンピやラップスカートはプラスワンにぴったりのアイテムです。ふんわりと起毛したシャギー素材のカーディガンを合わせれば、女性らしさもこなれ感も備わった最旬ルックが完成。

トレンドカラーを取り入れたレディな冬コーデ

【グローバルワーク】「GOODデニムバギーパンツ」\4,193（税込・セール価格）

裾にかけて緩やかにカーブしたシルエットが、美しいレッグラインを演出するバギーパンツ。コーデの鮮度アップを目指すなら、トレンドカラーの「レッド」をトップスに盛り込んで。鮮やかで存在感のある色味が、パッと目を引くコーデに仕上げてくれます。ざっくりと開いたVネックの首元には、アクセサリーを投入して女性らしい雰囲気に。小物はモノトーンで統一することで、エッジのきいた大人コーデに仕上がります。

