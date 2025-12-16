遊び疲れて寝てしまったという猫。寝顔のあまりの可愛さにうっとり。しかし、人間の年齢で考えてみると驚きの年齢であることが判明し、大きな反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で11万回表示を突破し、「愛らしぃ寝姿」「めちゃくちゃ可愛い」といったコメントが寄せられることとなりました。

【写真：遊び疲れておもちゃを握りながら眠った『赤ちゃんのような猫』→人間の年齢で考えてみたら…】

可愛い猫の年齢はまさかの...？

Xアカウント「しゃけ@ねこ休み展」に投稿されたのは、マンチカンの『しゃけ』くん。たくさん遊んで疲れ果ててしまったしゃけくんは、おもちゃを握ったままへそ天で眠ってしまったそうです。

丸顔のしゃけくんの寝顔はあまりにも愛らしく、まるで赤ちゃんのようだったといいます。すでに4歳だというしゃけくん。あどけない寝顔は子猫のようでも、立派な成猫です。ふと、飼い主さんは『しゃけくんが人間だと何歳だろう？』と思い調べてみると、なんと30代前半であることがわかったのだとか！すでにおじさんに差し掛かっていたとは驚きました。

普段から甘えん坊だというしゃけくん。他の投稿では、甘えているしゃけくんの様子をたくさん見ることができました。飼い主さんは「こんなかわいい見た目なのに30代男性なのです」といいます。見た目とのギャップに笑ってしまいました。

見た目に反して、中身は立派な大人のしゃけくん。たとえ年齢を重ねても、しゃけくんの愛らしさは変わらないのでした。

おじさんでも可愛すぎる！

可愛すぎるしゃけくんの寝顔を見た方たちから「バリバリ男子か」「我が子だったら30過ぎのオッサンでも愛し可愛い」などの声が寄せられていました。

まさに可愛いは正義！可愛らしいしゃけくんに多くの方が魅了されてしまいました。

Xアカウント「しゃけ@ねこ休み展」では、しゃけくんの可愛い姿がたくさん投稿されています。可愛いに年齢は関係ないと痛感しました。

