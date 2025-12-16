スポーツや運動習慣は“健康への投資”とも言われる。では、世間一般の人たちは実際いくら使っているのか。Song合同会社はこのほど、20～40代でスポーツ・フィットネスに支出している300人を対象に年間スポーツ費用の実態を調査、結果を公表した。



【写真】会費とウェア・ギアで費用の5割超、ここをいかに抑えるか

調査によると、年間スポーツ支出の全体平均は9万6000円で、中央値は7万2000円だった。年代別では、20代は平均8万2000円、30代10万1000円、40代10万8000円と年代が上がるほど平均額も高くなった。男女別では、いずれの年代でも男性の方が高かった。



活動タイプ別では、ジム／スタジオ系が11万円で最も高く、ラン&サイクル6万8000円、球技7万4000円、アウトドア9万2000円、格闘技9万8000円となっている。



支出の内訳割合は、会費36％(3万4500円)、レッスン費14％(1万3400円)、大会／施設利用12％(1万1500円)、ウェア／ギア20％(1万9200円)、サプリ／プロテイン7％(6700円)、遠征／交通6％(5800円)、メンテ／保険5％(4900円)だった。「オンラインレッスンを止め忘れて月3000円が無駄に」「学生割が切れた後も気づかず継続課金していました」など、サブスク型サービスや年会費の解約・乗り換えをせずに支払いを続けているケースもみられた。



支出の節約術については、「ウェアを中古にしても性能は十分」「家族割で月2000円下がり助かっています」など、家族割・福利厚生利用で最大18％削減、オフピーク会員12％、中古ギア活用10％、大会出場を年2回に厳選することで8％の改善見込みが示された。20～40代のスポーツ費用は、年平均10万円前後と決して小さくなく、内訳を把握し固定費を見直すことで、健康効果を維持したままコスト最適化が可能だろう。



（よろず～ニュース調査班）