宮崎FW吉澤柊のゴールが話題

テゲバジャーロ宮崎は12月14日に行われたJ2昇格プレーオフ決勝でFC大阪を4-0で下し、初の昇格を決めた。

この日、FW吉澤柊が決めた30メートル級の“ゴラッソ”は「キャプ翼みたい」と大きな反響を呼んでいる。

宮崎は前半28分に相手のオウンゴールで先制した。そしてリードして迎えた同42分、チームにさらなる追い風をもたらすスーパーゴールが生まれた。ピッチ中央でボールを拾った吉澤は胸トラップから迷わずに右足を振り抜くと、ドライブのかかったシュートはGKの頭上を抜き、ポストに当たってゴールへと収まった。

スポーツチャンネル「DAZN」の公式Xが「GKもノーチャンスのミラクルショットで突き放す」と動画を公開すると、「えぐすぎ」「今日一会場が沸いた」「美しい放物線」「昇格を決定づけた一発」「お手本のよう」「キャプ翼みたいなドライブシュート」と称賛が相次いでいた。

後半にも2点を加えた宮崎は4-0の快勝でFC大阪を下した。2020年にJ3に昇格し、そこから5年で初のJ2の舞台へとたどり着いた。（FOOTBALL ZONE編集部）